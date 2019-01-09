09 Ocak 2019 07:35
Son Düzenlenme Tarihi: 09 Ocak 2019 08:03

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (9 Ocak 2019)

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

GÜNCELLENDİ
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (9 Ocak 2019)

Fotoğraf: Metin Pala/AA

    • Paylaş

    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    İDO'DAN SEFER İPTALLERİ 

    İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

    BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ 

    BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

    Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak. (AA)

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Trump: Demokratlar Meksika duvarına destek versin, kriz bitsin
    SONRAKİ HABER

    İstanbul'da mali şube operasyonu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Erdoğan yönetiminin grev yasağı aşkı, seçim meçim tanımıyor

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Futbolu kurtarmak

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Sağlık için spor

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Peygamber çobanlardan Afgan çobanlara

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Politikanın İZBAN işçisiyle imtihanı

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Ankara’daki yanlış hesap Şam’dan dönebilir

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Amerikan çekilmesi masası...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Geçmişe göz atmak

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Fiyatlar yasayla düşer mi?

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    İyi günde mafya, kötü günde devlet
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    9 Ocak Çarşamba günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği il/ilçeler
    9 Ocak Çarşamba günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği il/ilçeler

    Ülkede etkili olan kar yağışı nedeniyle pek çok il ve ilçede 9 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.

    GÜNCELLENDİ
    İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (9 Ocak 2019)
    İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (9 Ocak 2019)

    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

    Trump: Demokratlar Meksika duvarına destek versin, kriz bitsin
    Trump: Demokratlar Meksika duvarına destek versin, kriz bitsin

    ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadır federal hükümetin kapalı olmasından Demokratları sorumlu tuttu ve "Meksika duvarı" için destek istedi.

    Bahçeden 2 portakal alan Türkmen işçiler 20 gündür gözaltında
    Bahçeden 2 portakal alan Türkmen işçiler 20 gündür gözaltında

    Ağaçtan portakal alan 2 Türkmen işçi, şikayet üzerine 20 gündür Çanakkale'deki geri gönderme merkezinde tutuluyor.

    31 Mart seçimleri için seçim günü yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı
    31 Mart seçimleri için seçim günü yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı

    YSK'nın Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü uygulayacağı seçim yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD heyeti ile Ankara’daki kritik toplantıda neler konuşuldu?
    ABD heyeti ile Ankara’daki kritik toplantıda neler konuşuldu?

    ABD heyeti ile Ankara'da yapılan kritik Suriye zirvesinde neler konuşuldu, hangi konular gündeme geldi, şu ana kadar resmi kaynaklar neler dedi?

    Rutkay Aziz: İnsanlık adına Mozart'ı korumaktan yanayım
    Rutkay Aziz: İnsanlık adına Mozart'ı korumaktan yanayım

    Erdoğan'ın AKP grup toplantısında 'faşistlik' ile itham ettiği Rutkay Aziz, 'Faşizmin ne olduğu o zaman tam bilinemiyor' diyerek yanıt verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Eyüpsultan Devlet Hastanesi bahçesindeki istinat duvarı çöktü
    Eyüpsultan Devlet Hastanesi bahçesindeki istinat duvarı çöktü

    Eyüpsultan Devlet Hastanesinin bahçesinde bulunan istinat duvarı yıkıldı, hastalar başka hastanelere gönderildi, bölgede bulunan iki bina boşaltıldı.

    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları
    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları

    Yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Dünya genelinde yüz binlerce kişi, yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan meydanları doldurdu.

    Diğer hikayeler...
    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Ay'ın karanlık yüzü nedir ?
    Ay'ın karanlık yüzü nedir ?
    Serkan Keskin ve Taner Ölmez'in de aralarında olduğu Barabar'dan albüm
    Serkan Keskin ve Taner Ölmez'in de aralarında olduğu Barabar'dan albüm
    İguanalar, Darwin'in çalıştığı adalara 2 asır sonra geri döndü
    İguanalar, Darwin'in çalıştığı adalara 2 asır sonra geri döndü
    GÜNCELLENDİ
    AKP, yerel seçim manifestosunu 31 Ocak'ta açıklayacak
    AKP, yerel seçim manifestosunu 31 Ocak'ta açıklayacak

    AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçim manifestosunu 31 Ocak'ta açıklayacaklarını, MHP ile ortak miting konusuna olumlu baktıklarını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Metin Göktepe, katledilişinin 23. yılında mezarı başında anıldı
    Metin Göktepe, katledilişinin 23. yılında mezarı başında anıldı

    Polislerce gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrensel Muhabiri Gazeteci Metin Göktepe, katledilişinin 23. yılında yine mezarı başında anıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan bu kez Deniz Çakır, Rutkay Aziz, Yılmaz Özdil'i hedef gösterdi
    Erdoğan bu kez Deniz Çakır, Rutkay Aziz, Yılmaz Özdil'i hedef gösterdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de Deniz Çakır, Yılmaz Özdil ve Rutkay Aziz'i hedef aldı. Çakır'a "Adı da sanatçıymış. Peh!" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Kıyı Emniyeti'nin 23 milyon TL'ye aldığı bina 3 yıldır boş duruyor
    Kıyı Emniyeti'nin 23 milyon TL'ye aldığı bina 3 yıldır boş duruyor

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 23 milyon 77 bin 500 liraya bina satın aldı. Ancak 3 yıldır ne yapılacağına karar verilmediği için arazi boş duruyor.

    Genel grev hazırlığı: Tunus’un pusulasını yeniden ayarlayacağız
    Genel grev hazırlığı: Tunus’un pusulasını yeniden ayarlayacağız

    Tunus'ta 17 Ocak'ta yapılacak genel grevin hazırlıkları sürüyor. Sendika liderleri, genel grevin Tunus için bir dönüm noktası olacağını söylüyor.

    İdris Naim Şahin’in Ordu’dan CHP adayı olacağı iddiası tepki yarattı
    İdris Naim Şahin’in Ordu’dan CHP adayı olacağı iddiası tepki yarattı

    Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Ordu'da CHP-İYİ Parti ittifakının adayı olacağı iddiası CHP teşkilatında tepkilere neden oldu.

    Motorin ve benzin gece yarısı itibariyle zamlı fiyatla satılacak
    Motorin ve benzin gece yarısı itibariyle zamlı fiyatla satılacak

    Motorin ve benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

    Taşeron işçi, Ataşehir Belediyesi önünde kendini yaktı
    Taşeron işçi, Ataşehir Belediyesi önünde kendini yaktı

    Eskiden Ataşehir Belediyesinde çalıştığı belirtilen bir işçi taşeron firmadan alacaklarını tahsil edemeyince belediye önünde kendini yaktı.

    GÜNCELLENDİ
    İşsizlik sigortası payı bazı patronlar için yüzde 1’e çekildi
    İşsizlik sigortası payı bazı patronlar için yüzde 1’e çekildi

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik sigortası payının 3 yıl süreyle yüzde 1'e düşürüldüğünü açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    AKP Milletvekili Salih Cora, HDP Milletvekili Alican Önlü'ye saldırdı
    AKP Milletvekili Salih Cora, HDP Milletvekili Alican Önlü'ye saldırdı

    AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, Meclis koridorunda HDP Milletvekili Alican Önlü'ye yumrukla saldırdı.

    Kredi kartı borçları yükseldi, Ziraat Bankası yapılandırma açıkladı
    Kredi kartı borçları yükseldi, Ziraat Bankası yapılandırma açıkladı

    Ziraat Bankası, kredi kartı borcu ödemelerinde yaşanan krizi fırsata çevirmek üzere yapılandırma açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara'da 12 kişi gözaltına alındı, KESK tepki gösterdi
    Ankara'da 12 kişi gözaltına alındı, KESK tepki gösterdi

    Ankara'da yapılan ev baskınlarında aralarında siyasetçiler ve sendikacıların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. KESK, gözaltılara tepki gösterdi.

    Hastanede bir haftada iki kez asansör düştü
    Hastanede bir haftada iki kez asansör düştü

    Muğla, Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki asansör, bir haftada ikinci kez düştü. İlk asansör kazasında bir doktorun ayağı kırılmıştı.

    GÜNCELLENDİ
    Tahliye kararı bozulan CHP PM Üyesi Eren Erdem tekrar tutuklandı
    Tahliye kararı bozulan CHP PM Üyesi Eren Erdem tekrar tutuklandı

    Karşı gazetesi davasında Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verilmesinin ardından yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem tutuklandı.

    Paradise Papers haberleri: Gazeteci Pelin Ünker’e para ve hapis cezası
    Paradise Papers haberleri: Gazeteci Pelin Ünker’e para ve hapis cezası

    Gazeteci Pelin Ünker’e Cumhuriyet gazetesindeki "Paradise Papers" haberleri nedeniyle Binali Yıldırım ve oğullarının açtığı davada karar açıklandı.

    CHP'li Şevkin: Yeni maden kanunu teklifi 900 bin kişiyi etkileyecek
    CHP'li Şevkin: Yeni maden kanunu teklifi 900 bin kişiyi etkileyecek

    CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Meclis alt komisyonunda görüşülen ‘Maden Kanunu Teklifi’ni değerlendirdi: Tasarı madenciliğe hizmet etmiyor