Afrika Uluslar Kupası Mısır'da düzenlenecek
2019 Afrika Uluslar Kupası'nın Mısır'da düzenleneceği açıklandı.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) logosu
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), ev sahipliğini Kamerun'dan aldığı 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın Mısır'da düzenleneceğini açıkladı.
CAF'tan yapılan açıklamaya göre, Senegal'in başkenti Dakar'da toplanan icra kurulu, inşaat işlerindeki gecikmeler ve güvenlik endişeleri sebebiyle Kamerun'dan alınan ev sahipliğinin Mısır'a verilmesini kararlaştırdı.
15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan 32. Afrika Uluslar Kupası'na, ilk kez 24 takım katılacak. Önceki yıllarda ocak-şubat aylarında organize edilen turnuvada 16 takım mücadele ediyordu. (AA)
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