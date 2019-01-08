Gabon'da darbecilerin sorgusu başladı

Batı Afrika ülkesi Gabon'da dün darbe girişiminde bulunan askerlerden tutuklananların sorgulanmasına başlandı. Fas'ta bulunan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, darbe girişimine dair henüz bir açıklama yapmadı

Gabon Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Guy - Bertran Mapangou, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal Radyo'yu işgal ederek bildiri okuyan isyancı askerlerden 2'sinin çıkan çatışmada öldürüldüğünü, 7'sinin de tutuklandığını belirtti.

Mapangou, tutuklanan askerlerinin sorgulamalarının başladığını, darbe girişiminin küçük bir grubun eylemi mi yoksa dışarıdan destekli bir eylem mi olduğunun yakında anlaşılacağını ifade etti.

Ülkede internet ve sosyal medya erişimi engeli kaldırılırken, başkent Libreville'de hayat normale döndü.

BONGO SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Halen Fas'ın başkent Rabat'ta bulunan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, bazı Afrika ülkesi liderleri Gabon'daki darbe girişimini kınadı.

Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza, Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby Itno, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ve Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptıkları açıklamalarla demokratik olmayan bu girişimi kınayarak yönetimin anayasaya aykırı bir şekilde değiştirilmesine karşı olduklarını bildirdi.

NE OLDU?

Devlet Başkanı Ali Bongo, 2009'da göreve gelmişti. Ekim ayında rahatsızlanan ve Fas'ta tedavi gören Bongo 2 aydır ülke dışında. Bongo, yeni yıl mesajı vererek sağlığına ilişkin dedikodulara son vermek istemişti.

Gabon'da dün sabah saatlerinde Ulusal Radyo'yu işgal eden bir grup asker, bildiri okuyarak yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Kendilerini "Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Cephesi" olarak tanımlayan, Teğmen Kelly Ondo Obiang liderliğindeki hareketin bildirisinde, halen tedavi için gittiği Fas'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yılbaşı mesajının hayal kırıklığı oluşturduğu, cumhurbaşkanının sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini gösterdiği ifade edilmişti.

GABON'DAN NOTLAR

1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazanan Gabon'da iktidar 50 yıldır Bongo'nun ailesinde.

Nüfusu yaklaşık 2 milyon olan Gabon'un komşuları Kamerun, Ekvator Ginesi ve Kongo Cumhuriyeti.

Tarihi boyunca 3 devlet başkanı olan Gabon'da Omar Bongo Ondimba, 1967'den hayatını kaybettiği 2009'a kadar başkanlık yapmıştı. Omar Bongo'nun ölümü sonrası göreve oğlu Ali Bongo geldi.

Ülke, önemli bir petrol üreticisi olmasına rağmen nüfusun üçte biri açlık sınırında yaşıyor. Genç işsizliği yüzde 35 oranında.

(DIŞ HABERLER)