Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kagoshima bölgesine bağlı Tanegashima Adası'ndaki Nishinoomote şehrinin 16 kilometre güneydoğusu olduğunu, ve yerin 35 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadığı bildirildi. (AA)