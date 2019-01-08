Kıyı Emniyeti'nin 23 milyon TL'ye aldığı bina 3 yıldır boş duruyor

Sinan GÜLER

Ankara

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kiradan kurtulmak için Üsküdar’dan 23 milyon liraya aldığı binayı uygun bulmayınca, kuruma Beylerbeyi Eğitim Komutanlığından arsa tahsis edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz daha önce kendisini, “23.7 milyona alındı ama kamu zararı oluşmadı, ben aynı parayı ‘şey’ üzerinden tekrar iade edebiliyorum” diye savunsa da Sayıştay 2017 denetim raporunda, 3 yıldır boş duran arsa hakkında artık karar verilmesini istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yüksek kira bedellerinden kurtulma gerekçesiyle 2015 yılında genel müdürlük hizmet binası olarak kullanmak için Üsküdar’dan bina satın aldı. Eskiden Üsküdar Vergi Dairesinin bulunduğu binayı 23 milyon 77 bin 500 liraya satın alan kıyı emniyeti, hizmet binası yapımına hemen başlamayınca Üsküdar Belediyesi tarafından çevre riski oluşturması nedeniyle yıkıldı.

Ardından kıyı emniyeti burasının kuruluş faaliyetleri ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle genel müdürlük hizmet binası yapımından vazgeçti ve yeniden yer aramaya başladı. 2017 yılında kıyı emniyetine Beylerbeyi Eğitim Komutanlığı sahasında bulunan arazi tahsis edildi.

2018 yılının mart ayında buraya taşınan kıyı emniyeti böylece yüksek kiralardan da kurtulmuş oldu. Ancak kıyı emniyeti 23 milyon 77 bin 500 liraya satın aldığı Üsküdar’daki araziyi ne yapacağına hâlâ karar vermedi.

SAYIŞTAY ARTIK BİR KARAR VERİLMESİNİ İSTEDİ

Sayıştay denetçileri hazırladıkları raporda, yüksek kira giderlerinden kurtulan kıyı emniyetine artık bir karar vermesi gerektiği uyarısında bulunarak, “Kuruluş genel müdürlük hizmet binası yapım amacıyla 08.07.2015 tarihinde 23 milyon 77 bin 500 lira bedelle Üsküdar’da almış olduğu gayrimenkulün aradan geçen 3 yıllık süreye rağmen henüz amacına uygun inşaat faaliyetlerine başlanılmaması yanında mart 2018 itibarıyla genel müdürlük hizmet binası sorununun da çözüldüğü görüldüğünden Üsküdar’daki taşınmazla ilgili kararın bir an önce verilerek gereğinin yapılması”nı istedi.

İŞGAL EDİLİP OTOPARK YAPILMIŞTI

Sayıştay tarafından geçtiğimiz yıl hazırlanan denetim raporunda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün satın aldıktan sonra uygun bulmayarak kullanmadığı Üsküdar’daki binanın, boş kaldığı süreçte işgal edilip otopark olarak kullanıldığı tespit edilmişti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz, Sayıştay tespitlerine verdiği yanıtta Galataport nedeniyle bulundukları yerden 2015 yılında çıkmak zorunda kaldıklarını, “23.7 milyona alındı ama kamu zararı oluşmadı, ben aynı parayı ‘şey’ üzerinden tekrar iade edebiliyorum” diyerek kendisini savunmuştu. Genel Müdür, açıklamasında parayı ne üzerinden iade ettiğini açıklamadan ‘şey’ diyerek geçiştirdi.