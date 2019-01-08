AKP, yerel seçim manifestosunu 31 Ocak'ta açıklayacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çelik, yerel seçim manifestolarını 31 Ocak'ta geniş katılımlı bir toplantıyla açıklayacaklarını duyurdu.

Çelik, MHP ile ortak miting konusuna olumlu baktıklarını ancak takdirin Genel Başkanlarda olduğunu ifade etti.

CHP'nin TFF ile TBB'nin kulüplerin borçlarına yönelik ortaya koyduğu yeni projeye dair eleştirileri için "CHP, siyaset alanı tıkanınca futbolla da kavga etmeye başladı. Ama futbolla kavga etmek hayatla kavga etmektir" ifadesini kullandı. Çelik, proje kapsamında borç silme olmadığını borçları yapılandırma olduğunu söyledi.

Çelik, CHP'nin enflasyon verilerinin düşük açıklandığı iddiası için de "TÜİK'in yaptığı işlerde, kullandığı metotlarda uluslararası standartlardan bir sapma ya da bir gerileme yoktur. Tam tersine yüksek standartta iş yapmaktadır" dedi.

ABD ile yapılan Suriye görüşmelerine değinen Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'Kürtlere dokunmayın' diyen kim varsa, aynaya baksınlar, Kürtlere yaptıkları zulmü hatırlasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgedeki Kürtlerin de Arapların da Türkmenlerin de dostudur. Tarih göstermiştir ki çoğu zaman bu halkların tek dostu Türkiye'dir" ifadesini kullandı.

Çelik, Suriye'ye yönelik askeri operasyon iddiaları için de "Türkiye'nin güvenlik meseleleri herhangi şekilde zamana oynamaya, süreci uzatmaya, pazarlığa tabi değildir. Bir gece ansızın oraya gidebiliriz" dedi.

ERDOĞAN, İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemelen hafta içi CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşeceğini bildirdi.

FAZIL SAY'IN DAVETİ

Ömer Çelik, Fazıl Say'ın Truva Sonatı daveti için "Sayın Cumhurbaşkanımız bu davete, konsere katılmak istiyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan bugün "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" ifadesini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)