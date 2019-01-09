Bahçeden 2 portakal alan Türkmen işçiler 20 gündür gözaltında

Eylem NAZLIER

İstanbul

İstanbul’un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Mahallesi’ndeki bir müstakil evin bahçesinde bulunan portakal ağacından portakal alan iki Türkmen işçi şikayet üzerine 20 gündür Çanakkale’deki geri gönderme merkezinde tutuluyor.

Alişer Jabbarov ve Bahtiyar Jorayev 22 Aralık 2018 tarihinde saat 18.00 sularında portakal ağacından portakal almaları üzerine evin sahibi şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Türkmen işçilerden Alişer Jabbarov verdiği ifadede 10 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirterek şunları söyledi: “Kocamustafapaşa’da bulunan otoparkta hafta sonları çalışmaktayım. Akrabam olan Bahtiyar Jorayev de hafta sonları gelip çalışmaktadır. 22 Aralık 2018 günü saat 18.00 sıralarında evimize ait halıları, yağmur yağdığı için çatıdan almaya, çatıya çıkmıştık. Bahtiyar portakal ağacından birkaç tane portakal almak için çatıdan ağaca geçti. Ben de çatıda halıları topluyordum. Evin boş olduğunu kimse tarafından kullanılmadığını, kimsenin yaşamadığını biliyordum. Biz hırsızlık amacıyla çatıya çıkmadık. Kömürlüğe de hiç girmedik. Bahtiyar sadece çatıdan ağaca, sonra da ağaçtan çatıya geçti. Kesinlikle bahçeye bile inmedik. İkamet sahibinden de özür diledik. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

‘PORTAKALLARIMI ÇALANLARDAN ŞİKAYETÇİYİM’

Şikayetçi olan Abdullah T. de ifadesinde, “Bu şahıslardan bir tanesi portakal ağacımdan portakalları çaldı, diğer şahıs da gözcülük yaptı. Daha sonra polis merkezine geldim ve polislerle birlikte olay yerine giderek polislere şahısları gösterdim. Ağaçta bulunan şahıs Bahtiyar Jorayev, çatıda bulunan şahıs ise Ali Jabborov isimli şahıstır. Ayrıca bahçemin içerisinde bulunan kapısı olmayan kömürlüğün de dağınık olduğunu gördüm, çalınan bir şey yoktur. Ancak kömürlüğüm dağılmış ve kurcalanmıştır, kömürlüğe giren şahısları görmedim. İzinsiz olarak bahçeme giren portakallarımı çalanlardan şikayetçiyim” dedi.

‘20 GÜNDÜR KEYFİ TUTUMLA İDARİ GÖZETİMDELER’

Konuyla ilgili bilgi almak için aradığımız Türkmen işçilerin Avukatı Agit Arslan, yabancı uyruklu oldukları için idari gözetim uygulandığını söyledi. Arslan, “İdari gözetim olduğu için bir yıla kadar uzayabilir. Duruşma yapılmıyor yabancı oldukları için. İstanbul Sulh Ceza’da 3 defa dava açtık. İdari gözetim kararı yok diye üçü de reddedildi. Polis, Göç İdaresine idari gözetimi vermiyor. Dolayısıyla bir keyfilik söz konusu. Bir 20 gündür keyfi tutumla idari gözetimdeler. Çanakkale’ye gönderildikleri için tekrar dava açacağız umarım bu sefer bırakılırlar” dedi.