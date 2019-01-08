Genel grev hazırlığı: Tunus’un pusulasını yeniden ayarlayacağız

Tunus Genel Emek Sendikası (UGTT) liderleri 17 Ocak genel grevine katılımı çoğaltmak için ülkeyi dolaşıyorlar. UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabubi, birkaç gün önce Gabes kentindeki bir gösteride yaptığı konuşmada, “Genel grev Tunus tarihinde bir dönüm noktası olacak” dedi.

Tunus hükümeti UGTT’nin gücünün farkında fakat talep edilen ücret zamlarını, IMF’ye verdikleri sözler nedeniyle yerine getiremeyeceklerini söylüyor. IMF talimatıyla kamu harcamaları “Bütçeyi dengelemek” adı altında kesilmişti.

Al Arab Weekly’nın haberine göre geçtiğimiz eylül ayında Tunus hükümeti, yerel analistlerin zorlu geçtiğini iddia etti görüşmeler sonrasında, IMF’den 2.8 milyar dolarlık program kapsamında 245 milyon dolar borç aldı.

Bir sonraki kredi dilimi için IMF, borç karşılığı dayattığı kemer sıkma programının uygulanıp uygulanmadığına bakacak. Bunun için de bir IMF heyetinin önümüzdeki haftalarda Tunus’a gelmesi bekleniyor.

HÜKÜMET TALEPLERİN ÇOK GERİSİNDE

UGTT Lideri Nureddin Tabubi ise, “Ücret artışları konusunda hükümet verdiği sözleri tutmakta çok yavaş davranıyor, iktidara geldiklerinde ilettiğimiz taleplerimizin çok uzağındalar. Grevi iptal etmemizi gerektirecek bir anlaşma olabileceğine dair belirti yok. Satın alma gücü, fiyatlar yükseldikçe çok hızlı bir şekilde aşındı. Ücret artışlarının vatandaşların beklentilerine uygun şekilde gerçekleşmesi gerekiyor” diyor.

Tunus’ta iktidarda, liberal Nida Tunus ile İslamcı ve İhvancı en Nahda partisi koalisyonu bulunuyor.

Bir baika UGTT yöneticisi Samir Cheffi de, hükümetin kamu çalışanlarının ücretlerini aylık 80 dinara (27 dolara) yükseltmeyi önerdiğini UGTT’nin talebinin ise aylık 270 dinar (91 dolar) olduğunu hatırlatıyor.

Geçtiğimiz kasım ayında sendika kamu şirketlerinde çalışan üyelerini greve çağırmış ve katılım oldukça yüksek olmuştu.

PUSULAYI YENİLEYECEĞİZ

UGTT Lideri Tubabi, “Büyük halk desteğiyle ülkenin siyasi pusulasını yeniden ayarlayacağız” derken haksız değil. Ülkedeki sol, sosyalist, demokratik güçler, bin Ali rejiminin devrildiği 2011 devrimin yıl dönümü olan ocağın ikinci haftası için kitlesel gösteri çağrıları yapıyor. Son olarak ülkenin önemli siyasi güçlerinden olan Tunus Halk Cephesinin sözcüsü Hama Hammami, “Alın terini sömüren hükümeti devirmek için” tüm muhalif güçlere çağrı yapmıştı. Kamu emekçilerinin grevi de aynı sürece denk gelecek.

Genel grev hazırlığı için ülkeyi dolaşan sendikacılar, 2019 kasımında gerçekleşecek genel seçimler için de çağrı yapıyor, emekçilerden yana sosyal ve ekonomik programlara sahip olan adaylara oy vermelerini istiyorlar.

Al Arab Weekly’ye göre, siyasi elitler UGTT’den “istikrarı bozmaması”nı istiyor ve siyasi ittifaklardan uzak durmasını talep ediyor. Bazıları ise ülkenin ekonomik durumundan UGTT’yi de sorumlu tutuyor. Bunlardan biri de Cumhurbaşkanı Baci Caid Essebsi. Sendikacılarla görüşen Essebsi, 1978 genel grevini hatırlatarak “O grev de şiddete ve kitlesel tutuklamalara ve rejimin erezyonuna neden olmuştu” dedi. Essebsi’nin 1978 hatırlatması hem emek hareketine yönelik bir tehdit hem de emek hareketinin rejimi sarsma ihtimalinden kaynaklı bir korku emaresi olarak algılanabilir.

1978 GREVİNDE NE OLDU?

UGTT sendikası, Tunus’ta 1920’lerde ortaya çıkan Fransız işgaline karşı örgütlenmeye başlayan işçi hareketlerine dayanıyor. UGTT 1946’da kurulduktan sonra da emperyalizm karşıtı mücadele içinde yer aldı. 1952’de sendika lideri suikastla öldürüldü. Devletle uzlaştığı dönemler de olmasına rağmen 1970’lerde, dönemin Burgiba hükümetinin liberal politikalarına karşı da mücadele etti. 26 Ocak 1978 genel grevi de bu politikalara karşı ilan edildi. O zaman 22 yıldır iktidarda olan Burgiba’ya karşı ilk önemli ayaklanmaydı. Hükümet grevin bastırılması için polisi işçilere saldırttı. Olağanüstü hal ilan edildi. Yaklaşık 100 emekçi öldürüldü. Habib Burgiba yönetimi 1000 kadar sendikacıyı tutuklattı. (DIŞ HABERLER)