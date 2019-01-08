Japonya’da uykusuzluk zarar ettirince çalışana uyku molası verildi

Uykusuzluğun Japonya’ya yılda 138 milyar dolara mal olması işverenleri yeni tedbirler almaya zorladı. İşverenler, uykusuz çalışanların daha fazla zarara yol açtığı gerekçesiyle, çalışanların gün içinde aldığı uyku molasını işin bir parçası olarak görmeyi hedefliyor.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, işverenler, çalışanları gün içinde uyumaya teşvik etmek için, ses geçirmeyen özel odalar hazırlıyor. Uyku getiren çayların demlendiği odalara bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik aletleri sokmak yasak.

JAPONLARIN GÜNLÜK ORTALAMA UYKU SAATİ, DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA

28 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Japonların ortalama uykusu günde 6 saat 35 dakika. Bu, uluslararası ortalamanın 45 dakika altında. Finlandiyalılar ortalama 7 saat 45 dakika uyurken, Estonya, Kanada, Belçika, Avusturya ve Hollanda'da ortalama uyku saatleri, dünya ortalamasının üzerinde.(DIŞ HABERLER)