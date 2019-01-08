Kriz bölgeye işsizlik, yoksulluk ve güvencesizlik olarak yansıdı

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 4 bölge ilinde ekonomik krizin yansımasını araştırdı. Buna göre, giderini karşılamayanların oranı yüzde 48,8, ihtiyaçlarını karşılamaktan vazgeçenlerin oranı yüzde 83,4, aile içi şiddet arttı diyenlerin oranı yüzde 58,6’yı buldu.

Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre; Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomik durumu toplumun nasıl algıladığı; bu durumun davranışlarını, ihtiyaçlarını belirlemedeki etkisini ölçmek amacıyla; 20-23 Aralık 2018 tarihlerinde Diyarbakır, Van, Urfa ve Mardin’de bir saha araştırması yaptı. 473 hanede tesadüfi yapılan ankette katılanların yüzde 54,9’u erkek, yüzde 45,1’i kadınlardan oluşuyor.

EKONOMİK KRİZ VAR

Ağırlıklı genç ve eğitim düzeyi yüksek katılımcılardan oluşan araştırma grubunun yüzde 88,6 gibi büyük bir kısmı Türkiye’de yaşanan durumu ‘ekonomik kriz’ olarak tanımladı. Sadece yüzde 4’lük bir kesim yaşananın ekonomik kriz olmadığını ifade etti. “Son bir yılda hanenizde işsiz kalan oldu mu?” sorusuna yüzde 52,3’ü “evet” yanıtı veriyor. Buna göre, işsiz kalanların yüzde 46,9’unun 1 kişi, yüzde 33,7’sinin 2 kişi ve yüzde 13,8’inin 3 kişi olduğunu belirtiyor. Hane aylık geliri 5 bin TL ve üzerinde olan katılımcıların yüzde 36,7’si “evet”, yüzde 63,3’ü “hayır” yanıtını verirken, aylık geliri 500 TL’den az olan katılımcıların yüzde 62,2’si “evet”, yüzde 37,8’i “hayır” yanıtını veriyor.

GELİR GİDERİ KARŞILAMIYOR

“Hane aylık geliriniz ihtiyacınızı karşılamaya yetiyor mu?” sorusuna yüzde 48,8’i “hayır”, yüzde 17,1’i “evet” yanıtını verirken, yüzde 34,1’i “kısmen” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 95,3’ü “Son 6 ayda alım güçlerinin düştüğünü” beyan ederken, tüm gelir grubunda alım gücünde düşme oranı yüzde 90 ve üstü olarak tespit edildi.

TEMEL İHTİYAÇLARDAN VAZGEÇİLDİ

“Son 6 ayda almaktan vazgeçtiğiniz ihtiyaçlar var mı?” sorusuna yüzde 83,4 gibi büyük bir kesim “evet” yanıtını verirken, yüzde 16,6’sı ise “hayır” dedi. Yüzde 30,5’i giyim ihtiyaçlarını, yüzde 18,8’i ev/araba/ev eşyası, yüzde 17,6’sı temel ihtiyaçlar dışında her şey, yüzde 15,1’i ise temel ihtiyaçlardan vazgeçtiğini belirtiyor. Hane geliri 500 TL’den az olan katılımcıların yüzde 94,6’sı, hane aylık geliri 5 bin TL ve üzerinde olan katılımcıların yüzde 63,3’ü almaktan vazgeçtiği ihtiyaçlar olduğunu dile getiriyor.

FATURASINI ÖDEMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR

Mevcut ekonomik durumun günlük hayatını etkilediğini vurgulayan yüzde 93,9’luk gibi büyük bir kesimin yüzde 72,2’si “Temel gıda malzemelerini almakta zorlandığını”, yüzde 83,9’u “Giyim ihtiyaçlarını karşılamakta” zorlandığını, yüzde 84,1’i “Faturalarını ödemekte” zorlandığını, yüzde 56,8’i “Çocukların okul masraflarını karşılamakta” zorlandığını, yüzde 55,8’i “Kira ödemekte” zorlandığını ve yüzde 48,8’i ise “Sağlık malzemelerine vs. erişmekte” zorlandığını belirtiyor.

AİLE İÇİ İLİŞKİLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Katılımcıların yüzde 58,6’sı “Türkiye’deki ekonomik krizin aile içi ilişkilerini olumsuz etkilediğini” belirtirken; yüzde 41.4’ü ise “etkilemediğini” ifade ediyor. Olumsuz etkilendiğini belirten yüzde 58,6’lık kesime “Aile içi ilişkilerini nasıl etkilediği” sorusu da yöneltiliyor. Buna göre, grubun yüzde 64,9’u “Kavga ve huzursuzluğun arttığını”, yüzde 33,9’u “Ailesinin ve kendisinin depresyona girdiğini” ve yüzde 1,2’si ise “Eşinden ayrıldığı” yönünde beyanlarda bulunuyor.

İŞSİZ SAYISI YÜZDE 17.8

Araştırmaya katılanların yüzde 17,8’i işsiz olup iş aradığını, yüzde 17,1’i ev içi ücretsiz işçi, yüzde 14,3’ü öğrenci, yüzde 12,1’i devlet memuru, yüzde 11,9’u işçi, yüzde 11,7’si küçük esnaf/şoför, yüzde 7’si özel sektör, yüzde 2,8’i profesyonel meslek (Avukat, Mühendis vb.), yüzde 2,1’i emekli, yüzde 1,4’ü marjinal sektör, yüzde 0,7’si tüccar - sanayici-iş insanı yüzde 0,5’i ziraat sektörü, yüzde 0,5’i çalışmak istemediğini, yüzde 0,2’si ise çalışamaz halde olduğunu ifade ediyor.

YÜZDE 20’SİNİN SOSYAL GÜVENLİK KAYDI YOK

Araştırma grubu yüzde 39,5’inin SSK’li, yüzde 29,2’sinin genel sağlık sigortası olduğu ve priminin devletçe ödendiği, yüzde 19,9’unun ise herhangi bir sosyal güvenlik kaydı bulunmadığını ifade ediyor. Ayrıca yüzde 8,9’unun GSS primini kendi ödediği, yüzde 1,4’ünün emekli sandığı, yüzde 0,7’sinin BAĞ-KUR, yüzde 0,5’inin ise özel sigortalı olduğu kaydediliyor. (HABER MERKEZİ)