Bangladeş'te tekstil işçileri ücret eşitsizliğini protesto ediyor

Bangladeş'te ücret artışlarındaki eşitsizliği protesto eden binlerce tekstil işçisi eylem yaptı.

Yeni ücret yapılandırmasındaki eşitsizliği protesto eden ve ücretlerdeki yeni düzenlemeden faydalanamayan tekstil işçileri, ücretlerde eşit artış yapılması ve yeni belirlenen asgari ücretin ödenmesi talebiyle başkent Dakka'da havaalanına giden yolu trafiğe kapattı.

Yerel basında çıkan haberlerde, eylemlerin Dakka civarındaki Savar, Ashulia ve Gazipur bölgelerine de sıçradığı belirtildi.

Savar'da güvenlik güçleri, eylem yapan tekstil işçilerine saldırdı, 20'den fazla işçi yaralandı.

İşçilerin Aralıkta uygulamaya konulan yeni asgari ücret düzenlemesinden faydalanamadığı ve ücretlerine zam almadığı ifade edildi.

Bangladeş Hazır Giyim İmalatçıları ve İhracatçıları Birliği Başkanı Siddiqur Rahman ise "Devam eden krizi, hükümetle koordineli olarak barışçıl şekilde çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. (Dakka/AA)