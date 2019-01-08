08 Ocak 2019 15:51

TMMOB: İzmir körfez geçiş projesi iptal edildi, tehlike geçmedi

TMMOB İKK Sözcüsü Melih Yalçın Körfez geçiş projesiyle İzmir’i İstanbul gibi bir tehlikenin beklediğine dikkat çekti.

TMMOB: İzmir körfez geçiş projesi iptal edildi, tehlike geçmedi

Fotoğraf: MA

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    İzmir körfez geçiş projesinin mahkeme kararıyla durdurulmasına rağmen tehlikenin geçmediğini dile getiren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İKK Dönem Sözcüsü Melih Yalçın, AKP’nin projeyle bölgeyi ranta açmayı planladığını söyledi.

    Projenin kent için hem yakın hem de uzun vadede gerekli olmadığını belirten Yalçın, çalışmanın kent içi ulaşım projesi değil daha çok kenti ranta açmak için yapıldığını söyledi. Körfez geçiş projesine ‘ÇED olumlu’ raporu çıktığını hatırlatan Yalçın “Körfez içerisinde keşfedilmemiş fay hatları var. Onların iyice etüt edilmesi gerekiyor. Çünkü bir ulaşım projesi yapacaksanız bir deprem anında da güvenliğinin sağlanması gerekiyor” dedi.

    ETÜT ÇALIŞMASI YAPILMADI

    Proje için 5 milyar dolara yakın paranın harcanacağını söyleyen Yalçın, kendilerine verilen sunumlarda da ciddi rakamların yer aldığını belirterek, bölgede etüt çalışması yapılmadığı için gerçekçi bir proje olmadığını söyledi.

    Etüt çalışması olmadığı için eksik bir çalışma olduğuna dikkat çeken Yalçın, “Bu kadar paranın kentin acil olmayan bir ihtiyacına harcanması mantıklı değil. Kentin birçok yerine metro yapılması gerekiyor. Bu parayla kentte ulaşımı kolaylaştıracak raylı sistemlerin yapılması gerekiyor. Tabii yapılan toplantılarda onlar bu bizim önerilerimizi çok da önemli bulmadı” ifadesinde bulundu. ÇED olumlu raporunun iptal olduğunu hatırlatan Yalçın, hükümetin yargı kararıyla durdurulan birçok projeyi devam ettirmesi nedeniyle endişe yaşadıklarını söyledi. İptal edilen projeye karşı firma yetkililerinin bir üst mahkemeye itiraz edebilme durumlarının olduğunu söyleyen Yalçın, “Kazanırlarsa hukuki süreç yeniden başlar. Bizim elimiz güçlü, korkumuz yok. Kaybederlerse proje tamamen iptal olmuş olur. Aynı raporu tekrar hazırlayıp önümüze koyabiliyorlar” dedi.

    ‘BÖLGE RANTA AÇILIYOR’

     Projenin İzmir’in doğasını katledeceğini belirten Yalçın, İzmir’in kuzeyinde flamingoların yaşadığı kuş cennetinin var olduğunu hatırlatarak “Kuş cenneti çok özel bir yerdir. Dünyadaki  flamingo nüfusunun yüzde 7’si burada yaşıyor. Bizim hükümetimiz sulak yapıların daraltılmasına ilişkin bir çalışma başlattı. Şu an kuş cennetinin olduğu bölge neredeyse üçte bir alana kadar daraltıldı. Sulak alan kentin merkezine yakın bir yerde olduğu için kentin merkezine ranta açmak için çok müsait bir alanda da duruyor” dedi.

    İzmir’in hükümet tarafından rant cenneti olarak görüldüğünü belirten Yalçın “Bir projeyle bu bölgelerin ranta açılmasına ihtiyaçları var. Buna karşı duracağız ve mücadeleyi sürdüreceğiz. Hükümet aslında bu kentlerin kimliğini ve kültürünü çok önemsemiyor. İstanbul’da böyle yok edildi. İstanbul mahvedildi. İstanbul yaşanmaz bir hale geldiyse ve İstanbul’a ihanet edildiyse bu Erdoğan zamanında başladı. İzmir’i de İstanbul gibi bir tehlike bekliyor” dedi.

    NE OLMUŞTU?

    Bölge, Türkiye’deki 14 uluslararası öneme sahip ramsar (sulak) alanından biri ve doğal sit alanı olarak kabul ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mart 2017’de körfezi kuzeyde Çevre Otoyolu Çiğli bağlantısı ile güneyde İnciraltı’yı bağlaması planlanan İzmir körfez geçiş projesine ilişkin olumlu çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu verdi. Ege Çevre ve Kültür Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Doğa Derneği ve 85 yurttaş tarafından rapora ilişkin açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. (İzmir/MA)

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