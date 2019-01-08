Narlıdere Demokrasi Platformu: Halkçı belediye için birleşelim

Narlıdere Demokrasi Platformu, yerel seçim bildirgesini açıklayarak, “Tek adam zihniyetine karşı, demokratik, halkçı, katılımcı ve sosyal belediyecilik için gücümüzü birleştirelim” dedi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi nasıl bir belediyecilik anlayışı olması gerektiğini dile getiren Narlıdere Demokrasi Platformu bir araya gelerek yerel seçim bildirgesi hazırladı. Yerel yönetimlerin tüm yetkilerinin merkezi hükümete bağlanmasının alt yapısının oluşturulduğunu söyleyen Platform, Tek adam rejimine biat eden belediyeler yaratılmak istendiğini vurguladı.

Eğitim Sen 6 No’lu Şube’de bir araya gelen Narlıdere Demokrasi Platformu, “Halktan toplanan vergilerin; kent hizmetlerinde hangi kesimlerin hizmetine sunulacağı, kentin doğal kaynaklarının nasıl kullanılacağı, imarının nasıl yapılacağı, kültürel dokusunun, kimliğinin ne olacağı tek adam tarafından belirlenmek istenmektedir. Tüm bu saldırılar karşısında demokrasi güçlerine düşen görev tek adam rejiminin saldırılarına karşı yerel demokrasiyi güçlendirmektir” dedi.

Narlıdere Demokrasi Platformu olarak hazırladıkları yerel seçim bildirgesinde şu ifadelere yer verildi: “Tek Adam zihniyetine karşı ortak aklı esas alan, rant eksenli değil, halk eksenli bir yerel yönetim anlayışını benimseyen, barınma hakkının en temel insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle; kentsel dönüşüm alanlarındaki tapu sorunun, 4706 ve 2981 sayılı yasalar çerçevesinde çözülmesinden yana olan, 6306 sayılı zorba yasa anlayışını reddeden, sorunun çözümüne Narlıdere’de bu amaçla kurulmuş örgütleri katmayı hedefleyen, Gezi direnişinin ortaya koyduğu en önemli sonuç olan, ben yaptım oldu anlayışından uzak, halkın onay verdiği projeleri hayata geçirecek, Narlıdere de var olan ve kurulacak olan üretim, tüketim kooperatiflerini destekleyen, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için iki dönem kuralını içselleştiren, Nitelikli ve deneyimli personeli aktif görevden uzaklaştırmayı ve mobbing uygulamasını reddeden belirlemiş olduğumuz bu ilkeleri benimseyen; belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini destekleyeceğimizi, denetleyeceğimizi ve karşılaşacakları zorlukları beraber göğüsleyeceğimizi kamuoyuna duyururuz. Tek adam zihniyetine karşı, demokratik, halkçı, katılımcı ve sosyal belediyecilik için gücümüzü birleştirelim."

Narlıdere Platformu olarak bildirgeye imza atan kurumlar: Eğitim sen 6 no’lu Şube, Emekli Sen, EMEP Narlıdere İlçe Örgütü, HDP Narlıdere İlçe Örgütü, ÖDP Narlıdere İlçe Örgütü, Birleşik Haziran Hareketi, Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği, Narlıdere Çatalkaya Kentsel Dönüşüm Derneği, Narlıdere Kentsel Dönüşüm Koop., 2.İnönü Kentsel Dönüşüm Koop., Narlıdere Dersimliler Derneği, Narlıdere Çorumlular Derneği, Narlıdere Diyarbakırlılar Derneği, Narlıdere Tokatlılar Derneği, Tahtacılar Derneği, Eğit-Der (İzmir/EVRENSEL)