Erdal Özyağcılar’ın Kral oyunu galasını yaptı

40 yıl aradan sonra yeniden aynı sahnede buluşan usta oyuncular Erdal Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar’ın başrollerini paylaştığı “Kral” adlı oyun, gala gösteriminde tiyatroseverlerle buluştu. Mecidiyeköy’deki Artı Sahne’de sergilenen oyunda usta çifti ve oyun ekibi ayakta alkışlandı. “Kral”ın galasına katılanlar arasında Berna Laçin, Nilgün Kasapbaşoğlu, Bekir Aksoy, Işıl Yücesoy, Mert Turak, Salih Bademci de yer aldı.

“Kral 1. Beranger”i Erdal Özyağcılar, “Kraliçe 1. Margarite”i ise Güzin Özyağcılar’ın canlandırdığı oyun, ölürken bile tahtından ayrılmayan ve yaşlandıkça yalnızlaşan bir kralın ölüm karşısındaki çaresizliğini ele alıyor.

Fotoğraf: Basın bülteni Tiyatro Martı’nın sahneye koyduğu oyunda, sarayın cerrahı, celladı ve astroloğunu Barış Kiralıoglu, kralın ikinci eşini Merve Engin, sarayın hizmetçisini Gözde Çetiner, saray muhafızını ise Burak Tanay oynadı.

Yönetmenliğini Serkan Üstüner'in üstlendiği eserin yönetmen yardımcılığını Zeynep Özyağcılar, dekor tasarımını Cihan Aşar, kostüm tasarımını Candan Seda Balaban, ışık tasarımı Mahmut Özdemir, koreografisini Handan Ergiydiren, müziklerini ise Orhan Enes Kuzu yaptı.

“Kral”; 10 Ocak 2019 Perşembe akşamı saat 20.30’da Mall of İstanbul MOİ Sahne’de, 15 Ocak 2019 Salı akşamı saat 20.30’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 22 Ocak 2019 Salı akşamı saat 20.00’de Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi’nde, 25 Ocak 2019 Cuma akşamı ise saat 20.00’de Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. (İSTANBUL)