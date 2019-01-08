İstismar davasında rapor bekleyen mahkeme sonunda karar verdi

Van’da iki çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan tutuklu F.T.’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığını 2 yıl boyunca araştıran mahkeme nihayet kararını açıkladı. İki yıl sonunda sanığın akıl sağlığında sorun olmadığına karar veren Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa 29 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyetinin isteği üzerine hastaneye yatırılan F.T. hakkında düzenlenen raporda, sanığın ‘cezai ehliyetinin tam olduğu’ belirtildi. Davanın görülen 8’inci duruşmasında değişen mahkeme heyeti, bir önceki rapora rağmen sanık F.T. için yeni bir rapor istedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) Gözlem İhtisas Dairesi de F.T., için akıl sağlığı yerindedir raporu verdi.

Bu rapor üzerine mahkeme heyeti, ‘Çocuğa cinsel istismarda bulunmak’, ‘Tehdit, cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçlarından sanık F.T.’ye iki kez 9 yıl 2, iki kez ise 5 yıl 6 ay olmak üzere toplam 29 yıl 4 ay hapis cezası verdi. (Van/MA)