ŞPO: Rant için kentlerimizi yağlamaktan vazgeçin

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu ile Manisa Yunusemre İlçesi Laleli ve Mesir Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Sosyal Dayanışma Derneği Manisa’da Yunusemre ilçesindeki Laleli ve Mesir mahallerindeki kentsel dönüşüm planına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Manisa’da Yunusemre İlçesi, Laleli ve Mesir Mahalleleri sınırları içerisinde kalan, riskli alan ilan edilen alanın Yunusemre Belediye Başkanlığı tarafından hazırlatılan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanıp, Uygulama İmar Planının yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak Mayıs 2018 tarihinde imar kanuna, ilgili yönetmeliklere, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğundan dava açıldı. Gelinen son süreçte geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilmiş olan bilirkişi keşfi sonrasında, raporun sonuç kısmında imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama ilke ve esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatine varılmış olduğu duyurdu.

‘KORUNMASI GEREKEN DOKUYU HİÇE SAYIYOR’

Yapılan açıklamada ŞPO İzmir Şubesi, söz konusu alana ilişkin şunları kaydetti: “kentsel dönüşüm alanı Manisa merkeze oldukça yakın mesafede yer almaktadır. Mahallelerin genel yerleşim tarihi, bölgedeki çalışma alanlarında çalışmak için gelen işçi ve memurların ortak oluşturdukları, örnek nitelikteki konut kooperatifçiliği modeli ile üretilmiş konutlardan oluşmaktadır. Bu konut dokusu, yoğun anıt ağaç niteliğinde ağaçların sıralandığı yollarla çevrili ve sosyal donatı alanları olarak bakıldığında da mevcutta yeterli görünen bir mahalledir. Dava konusu plan tüm bu korunması gerekli dokuyu hiçe sayarak, mevcut kamu binalarının yıkılmasına neden olacak şekilde, çam ağaçlarının oluşturduğu mevcut yolları ve dolayısıyla yeşil dokuyu ortadan kaldıran ancak buna karşılık yeni imar planında çizilen taşıt yollarının çevresindeki mevcut doku ve ulaşım bağlantıları açısından kaosa sokacak yeni bir düzen getirmektedir. Ayrıca planda ayrıcalıklı imar hakkı tanıyacak plan kararları içermektedir”

‘DOĞAMIZI YAĞMALAMAKTAN VAZGEÇİN’

Herhangi bir kentsel dönüşüm modeline oturtulmadan hazırlanmış imar planının kentsel dönüşümün amaçladığı yaşanabilir ve kentsel standartları daha yüksek yaşam çevreleri yaratma hedefini zedelemekte ve bölgede yaşayan halkın kamu kurumlarına olan güvenini sarsmakta olduğu ifade edilen açıklamada, bilirkişi raporundaki imar planına ilişkin hususlar sıralandı. “Bilirkişi raporunda imar planına ilişkin belirtilen hususlar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: Alınan kurum görüşlerinde olumsuz ve mevcut durumun dikkate alınması ve korunması gerekli görüşleri planlama aşamasında dikkate almadığı, Manisa merkezde yaratılacak yeni bir alt merkezin Manisa’nın bütünündeki plan kararlarını bozucu nitelikte olduğu, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama ilke ve esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatine varılmıştır”

Sonuç olarak ise açıklamada dava konusu olan imar planının mahkeme kararı ile iptal olması gerektiği vurgulanarak, “Burada, Bakanlık`ın ve yerel yönetimlerin "ne bilime ne halka sormam ben yaparım" zihniyetinin bu ülkeye, kentlere zarar verdiğini tekrar dile getiriyor ve artık rant için kentlerimizi, evlerimizi, doğamızı yağlamaktan vazgeçmelerini istiyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz”diye belirtildi. (İzmir/EVRENSEL)

