Paradise Papers haberleri: Gazeteci Pelin Ünker’e para ve hapis cezası

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Gazeteci Pelin Ünker’e Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “Paradise Papers” haberleri nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada 8 bin 600 TL para cezası ile 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ertelemeye gidilmeyen cezada karar kesin değil, istinaf yolu açık.

Tüm dünyada siyasetçilerin ve patronların vergiden kaçınmak için yaptıkları para transferlerini konu alan ‘Paradise Papers’ haberleri nedeniyle Cumhuriyet gazetesi eski finans editörü Pelin Ünker hakkında, Binali Yıldırım ve oğulları, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan dava açmıştı.

Davanın ikinci duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ünker ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya TBMM Başkanı Yıldırım ve oğullarının avukatı da katıldı. Duruşmayı, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi izledi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve oğullarının avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, “Müvekkillerimin kişilik hakları ihlal edilerek hakaret edilmiş, iftira atılmıştır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz.” dedi.

"HABER SUÇLAMA KONUSU OLAMAZ"

Ünker’in avukatlarından Abbas Yalçın, Yıldırım ve oğullarının şikayet dilekçesinde yer alan haberlerin Ünker’e ait olmadığını vurguladı. Yalçın, “Şikayet dilekçesindeki 7 Kasım tarihli, ‘Hükümetin başı vergiden kaçıyor haberi Pelin Ünker’e ait olmadığı gibi yazı dizisi içine de dahil değildir. 15 Kasım tarihli haber de bir video haber. Bu haber de müvekkilin yazı dizisine ait değil. Üçüncü haber de yine 15 Kasım tarihli ‘Panama Papers’e kapatma’ başlıklı haber. Bu haber de hem yazı dizisine hem de müvekkile ait değil. Bu haberlerden suç üretilmeye çalışılmış. Yazı dizisi içinde başbakanın vergi kaçırdığına, usulsüzlük yaptığına dair bir husus yok. Yazmadığı haberlerden ve yanıltıcı iddialardan müvekkilim sorumlu tutulamaz.” diyerek beraat talebinde bulundu. Avukat Tora Pekin ise şöyle konuştu: “Yıldırım ve oğulları bir gazetecinin cezalandırılmasını istiyor. Bu talep hukuki olmadığı gibi anayasaya ve uluslararası hukuka aykırıdır. Evrensel hukuka göre davadan suç çıkarmak mümkün değil.” TBMM Başkanı Yıldırım’ın İstanbul Belediye başkanlığına aday olduğunu hatırlatan Pekin, “Yıldırım’ın Anayasa gereği TBMM başkanlığından istifa etmesi gerek ancak anayasayı tanımayarak istifa etmiyor. Bizim haberimiz açısından da bir gazetecinin cezalandırılmasını istiyor. Yıldırım sorunu çözmek yerine kendi yararına uygun davranıyor. Kamunun bu haberleri okuma hakkı vardır. Haber suçlama konusu olamaz. Gazetecilik suç değildir.”

Avukat Yıldırım, Ünker’in beraatini talep etti.

CEZADA ERTELEMEYE GİDİLMEDİ

Son sözü sorulan Gazeteci Pelin Ünker de, “Gazetecilik görevimi yerine getirdim. Yazı dizisi kamuya mal olmuş kişilerle ilgili haberlerdi ve sadece Binali Yıldırım yoktu. Gazetecilik görevi olduğu için bu haberi yaptık.” dedi. Ünker de beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, “kamu görevlisine hakaret” suçu nedeniyle “suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen neticenin ağırlığı, sanığın kastı ve kastının yoğunluğunu birlikte değerlendirerek” Ünker’e 8 bin 660 TL para cezası verdi. “İftira” suçu nedeniyle de 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Ünker’in cezasında ertelemeye gidilmedi. Karar kesin değil, istinaf yolu açık.

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