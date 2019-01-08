Maraş’ta öğrenci servisi devrildi: 4 öğrenci yaralandı
Maraş Nurhak’ta servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan biri ağır 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraf: ARŞİV)
Niğde merkeze bağlı Gölcük beldesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yapmıştı
Fotoğraf: DHA
Maraş’ın Nurhak ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 4 öğrenci yaralandı.
Kazada yaralanan biri ağır 4 öğrenci, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nurhak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüste bulunan 13 öğrencinin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Ayrıca kazanın, minibüs sürücüsünün, karşı yönden gelen tıra çarpamamak için manevra yapması sonucu meydana geldiği iddia edildi. (Maraş/AA)
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