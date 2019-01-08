TOKİ işçileri Meclis önünde gözaltına alındı

Ankara Mamak’ta, 2017’den beri ücretleri ödenmediği için dört aydır eylem yapan TOKİ işçileri, bu sefer de Meclis önünde kendilerini zincirleyerek seslerini duyurmak istedi.

Polis Meclis önünde açıklama yapmak isteyen TOKİ işçilerine saldırdı.

4 işçi gözaltına alınırken, gözaltına alınan işçilerin adlarının Doğan Özkaya, Ömer Özkaya, Hasan Durgaç, M. Hanifi Durgaç olduğu öğrenildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında TOKİ işçilerinin yaptığı eyleme ve polis şiddetine değinerek “TOKİ işçileri aylardır aylık alamıyorlar. Bugün Meclis önüne geliyor, devletin şiddetiyle karşılaşıyorlar. Bu demokrasilerde değil, dikta rejimlerinde olur” dedi.

İşçilerin çadırları direnişin ikinci haftasında polis tarafından kaldırılırken işçiler defalarca gözaltına alınmıştı.

Dün Kızılay Meydanı’nda basın açıklaması yapmak isteyen TOKİ işçileri polisin müdahalesi ile karşılaşmıştı. (Ankara/EVRENSEL)