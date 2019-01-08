08 Ocak 2019 14:42
Bitlis merkez ile 4 ilçede özel güvenlik bölgesi uygulaması başladı
Bitlis merkez ile 4 ilçesindeki bazı alanlar 15 gün süreyle ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.
Fotoğraf: Google Maps
Bitlis merkez ile Tatvan, Hizan, Güroymak ve Mutki ilçelerindeki bazı alanların 15 gün süreyle ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınıca bölgelerde devam ettirilen operasyonlar nedeniyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Bitlis merkez ve ilçelerinde özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgi valiliğin internet adresinde yayımlandı. (Bitlis/AA)