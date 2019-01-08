'Çiftçi, esnaf ve sanatkarların Bağ-Kur prim ödemeleri ertelensin'

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçi, esnaf ve sanatkarların Bağ-Kur prim ödemelerinde yapılan artışa tepki göstererek acilen sorunun çözülmesi için harekete geçilmesini istedi.

TALEPLER YERİNE GETİRİLMELİ

Ülkede derin bir ekonomik kriz yaşandığını anımsatan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Bu süreçte Bağ-Kur primlerinde yapılan bu artışlar; çiftçilerimiz, esnaf ve sanatkarlarımızı kara kara düşündürüyor. Emek ve alın terinin karşılığını zaten alamayan çiftçilerimiz, esnaf ve sanatkarlarımız, Bağ-Kur primlerini bu süreçte ödemeyeceğini belirtiyor. Ülke ekonomisinin can damarını oluşturan çiftçilerimiz, esnaf ve sanatkarlarımızın faaliyetlerini sürdürebilmesi, geçimlerini sağlayabilmesi ve ayakta durabilmesi için acilen taleplerine yanıt verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

ÇİFTÇİ, ESNAF VE SANATKARLARI DESTEKLEYECEK MİSİNİZ?

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis'e soru önergesi sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şu sorulara yanıt aradı: