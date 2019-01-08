'Çiftçi, esnaf ve sanatkarların Bağ-Kur prim ödemeleri ertelensin'
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçi, esnaf ve sanatkarların Bağ-Kur prim ödemelerinde yapılan artışa tepki gösterdi.
Fotoğraf: CHP Basın Bürosu
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçi, esnaf ve sanatkarların Bağ-Kur prim ödemelerinde yapılan artışa tepki göstererek acilen sorunun çözülmesi için harekete geçilmesini istedi.
TALEPLER YERİNE GETİRİLMELİ
Ülkede derin bir ekonomik kriz yaşandığını anımsatan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Bu süreçte Bağ-Kur primlerinde yapılan bu artışlar; çiftçilerimiz, esnaf ve sanatkarlarımızı kara kara düşündürüyor. Emek ve alın terinin karşılığını zaten alamayan çiftçilerimiz, esnaf ve sanatkarlarımız, Bağ-Kur primlerini bu süreçte ödemeyeceğini belirtiyor. Ülke ekonomisinin can damarını oluşturan çiftçilerimiz, esnaf ve sanatkarlarımızın faaliyetlerini sürdürebilmesi, geçimlerini sağlayabilmesi ve ayakta durabilmesi için acilen taleplerine yanıt verilmesi gerekiyor" diye konuştu.
ÇİFTÇİ, ESNAF VE SANATKARLARI DESTEKLEYECEK MİSİNİZ?
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis'e soru önergesi sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şu sorulara yanıt aradı:
- Ekonomik kriz, artan üretim maliyetleri ve yükselen faizlerle boğuşan çiftçilerin Tarım Bağ-Kur prim ödemelerinde yaşadığı zorluklara çözüm üretecek misiniz?
- Siftahsız dükkan kapatan esnaf ve sanatkarlarımız, mevcut Bağ-Kur primlerini bile ödeyemezken fahiş artış yapılan prim tutarlarını gözden geçirecek misiniz?
- Ekonominin çarkını döndüren sanatkarlar ve esnaflarımızın 'Bağ-Kur prim ödemeleri 12 aylığına durdurulsun' çağrısına olumlu yanıt verecek misiniz?
- Esnaf ve sanatkarlarımızın 'Bağ-Kur primleri 500 lira olarak sabitlensin' isteğini yerine getirecek misiniz?
- Büyük şirketlere sunulan teşvik ve prim desteklerini esnaf ve sanatkarlara da verecek misiniz? (Adana/EVRENSEL)