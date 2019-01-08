Hatay’ın Defne ve Arsuz ilçelerinde devlet hastanesi yok
HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Hatay'ın Defne ve Arsuz ilçelerinde devlet hastanesi bulunmamasını ve halkın hastane talebini TBMM'ye taşıdı.
Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA
Hatay'ın 147 bin nüfuslu Defne ve 88 bin nüfuslu Arsuz ilçelerinde Devlet Hastanesi bulunmadığını ifade eden HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. İlçelerde yaşayanların devlet hastanesi talebinin iktidar tarafından görmezden gelinerek vatandaşlara çevre ilçelerdeki hastanelerin işaret edildiğini aktaran Hatimoğulları, “Hastalar tedavi olabilmek için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalmaktadır. Defne’de Aile Sağlık Merkezleri dışında görev yapan sağlık kuruluşu bulunmamaktadır” dedi.
‘HIZLI MÜDAHALE OLMADIĞI İÇİN İNSANLAR CANINI KAYBETTİ’
Arsuz halkının trafik kazalarında kaybettiği gençlerin ardından hastane talebiyle imza kampanyası başlattığını dile getiren Hatimoğulları, “2018 ve öncesinde hızlı müdahalede bulunulamadığı için birçok canımızı kaybettik. En yakın devlet hastanesi 35 km uzaklıktaki İskenderun ilçesinde bulunmaktadır” dedi. İlçe halkının sesinin duyulmasını isteyen Hatimoğlulları Bakan’a şu soruları yöneltti:
- Defne’de Devlet Hastanesi açılması için vatandaşların yapmış olduğu başvurular neden sonuçsuz kalmıştır? Konunun Meclis’te defalarca gündem edilmiş olmasına, hatta hastane yapımı takibi sözleri alınmış olmasına rağmen neden halen bu konuda somut bir adım atılmamıştır?
- Defne Devlet Hastanesi’nin kurulması için fizibilite çalışmaları yapıldığı iddiası doğru mudur? Doğruysa bu çalışmalar hangi aşamadadır?
- Arsuz İlçesinde halkın sağlık hizmetine erişimi konusunda yaşanan sorunları önlemek ve bu erişimi sağlamak üzere Devlet Hastanesi açılması için Bakanlığınızın çalışmaları var mıdır?
- Anayasa’nın 56. Maddesi “Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlar...” hükmü gereğince vatandaşların sağlık hizmetine erişimini sağlamak, Bakanlığınızın görevidir. Bu konuda Bakanlığınızca bahsi geçen ilçelerde yapılması planlanan çalışmalarınız var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir? (Adana/EVRENSEL)