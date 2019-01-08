Hatay’ın Defne ve Arsuz ilçelerinde devlet hastanesi yok

Hatay'ın 147 bin nüfuslu Defne ve 88 bin nüfuslu Arsuz ilçelerinde Devlet Hastanesi bulunmadığını ifade eden HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. İlçelerde yaşayanların devlet hastanesi talebinin iktidar tarafından görmezden gelinerek vatandaşlara çevre ilçelerdeki hastanelerin işaret edildiğini aktaran Hatimoğulları, “Hastalar tedavi olabilmek için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalmaktadır. Defne’de Aile Sağlık Merkezleri dışında görev yapan sağlık kuruluşu bulunmamaktadır” dedi.

‘HIZLI MÜDAHALE OLMADIĞI İÇİN İNSANLAR CANINI KAYBETTİ’

Arsuz halkının trafik kazalarında kaybettiği gençlerin ardından hastane talebiyle imza kampanyası başlattığını dile getiren Hatimoğulları, “2018 ve öncesinde hızlı müdahalede bulunulamadığı için birçok canımızı kaybettik. En yakın devlet hastanesi 35 km uzaklıktaki İskenderun ilçesinde bulunmaktadır” dedi. İlçe halkının sesinin duyulmasını isteyen Hatimoğlulları Bakan’a şu soruları yöneltti: