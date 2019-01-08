Halkevleri kararında İçişleri Bakanlığı talimatı

Halkevleri'nin kamu yararlı dernek statüsünün kaldırılmasına ilişkin verilen kararda İçişleri Bakanlığının talimatıyla hareket edildiği açıklandı. Halkevleri Avukatı Sercan Aran, bakanlığın “Dava konusu işlemin kamu düzeni ve güvenliğini yakından ilgilendirdiğinden dosyanın görülmesine öncelik verilmesi” yönünde mahkemeye gönderdiği yazıyı paylaştı.

Halkevleri, kamu yararlı dernek statüsünün kaldırılmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Halkevleri Avukatı Sercan Aran, kararın İçişleri Bakanlığının talimatıyla gerçekleştiğini belirterek, 2011 yılında Bakanlar Kurulu’nun Halkevleri’nin kamu yararlı dernek statüsünün kaldırılması yönündeki kararının 2015 yılında Danıştay 10. Dairesi tarafından iptal edildiğini hatırlattı. Aran, “Danıştay Halkevleri’nin kamuyu amaç edinen faaliyetlerinin olmadığı ve yıllık gelirlerinin yüzde 50’sinden fazlasını kamu yararına harcamadığı yönündeki kararı iptal ederek, Halkevleri’nin kamu yararına faaliyet yürüttüğü ve iddiaların gerçek dışı olduğu kararını vermiştir” dedi. Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığının temyize gittiğini belirten Aran, 2 Ekim 2018’de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda yaşanan değişiklik sonrası İçişleri Bakanlığının talimatıyla davanın öne alındığını ve 40 gün sonra Danıştay 10. Dairesi’nin kararının bozulduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna gönderilen resmi yazı | Görsel: Evrensel

'RAPORU HAZIRLAYAN SAHTE DELİLDEN TUTUKLU'

Aran, dosyada yer alan 2008 yılında Halkevleri’nin Dernekler Yönetmeliği’ne aykırı faaliyetler yürüttüğüne ilişkin rapor hazırlayan müfettişlerden Mustafa Üçkuyu'nın Hrant Dink davasında kamu görevlilerinin sorumluluğu olmasına rağmen gerçeğe aykırı rapor dolayısıyla yargılandığını, Ahmet Kaya ise İzmir Casusluk Davasında yine gerçeğe aykırı rapor yazarak hiçbir suçu olmayan askerleri suçlu gibi göstermekten tutuklu yargılandığını söyledi. Dosyadaki 2010 yılına ait raporda Halkevleri dernek tüzüğünün kanuna aykırı olduğu yönündeki görüşün de mahkeme tarafından uygun bulunmadığını belirten Aran, dosyada yer alan iki raporun bu açıdan kendileri için hukuki geçerliliği olmadığını söyledi. Aran, hukuksuz karara karşı itiraz haklarını kullanacaklarını ifade etti.

Halkevleri'nin kamuya yararlı dernek statüsü kaldırıldı

‘YA ONLARDAN YANA OLMAMIZI YA DA SUSMAMIZI İSTİYORLAR’

Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş, Halkevleri’nin kurulduğu günden bu yana pek çok kez hedef haline getirildiğini belirterek, bunun nedeninin temsil ettiği ve savunduğu, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış gibi değerler olduğunu kaydetti. Mahkeme kararının siyasi ve ideolojik olduğunu belirten Aktaş, “Bizleri kendi yaratmak istedikleri topluma karşı tehdit olarak görmekteler. Bizlerin Deniz Feneri, Ensar Vakfı gibi kamu yararı statüsü verdikleri dernekler gibi ya onlardan yana olmamızı ya da susmamızı istemektedirler” dedi.

Halkevleri Eş Genel Başkan Nuri Günay da kamu yararı olmanın bir yardım kuruluşu anlamına gelmediğini, demokrasi ve laiklik mücadelesinin, işçilerin haklarının korunması mücadelesinin, doğaya, derelere, kentlere sahip çıkmanın kamu yararının ta kendisi olduğunu söyledi. Halkevleri’nin çocuklarla yaptığı faaliyetlerin özelikle hedef haline getirildiğini belirten Günay, “Bize niçin eğitim faaliyeti yapıldığımız soruluyor. Bundan sonra da çocuklarla faaliyetlere devam edeceğiz. Çünkü bu ülkede çocuklar saldırı altında. Bugün çocukların korunması doğrudan mücadelemizin konusudur” dedi. (Ankara/EVRENSEL)