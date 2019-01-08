SES, 3600 ek gösterge için imza kampanyası başlatıyor

Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası (SES), 3600 ek gösterge hakkını talep ederek iş kollarında çalışan bir emekçinin en az 6 bin 500 lira temel ücret alması gerektiğini söyledi. SES Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında konuşan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, insanca yaşamak için taleplerinden vazgeçmeyeceklerini söyleyerek, taleplerinin seçim malzemesi yapılmasına karşı izin vermeyeceklerini ifade etti. Erden, 3600 Ek gösterge talepleri için 9 Ocak 2019'da tüm şubelerin yapacağı basın açıklamasıyla beraber bir ay sürecek imza kampanyası başlatılacağını ve toplanan imzaların meclise iletileceğini belirtti.

KRİZ BAHANESİYE EMEKÇİLERİN HAKLARINDAN VAZGEÇMESİ İSTENİYOR

Ekonomik krizin faturasının emekçilere yıkılmaya çalışılarak taleplerinden vazgeçilmesinin istendiğini söyleyen Erden, “Seçim vaatlerine de yansıyan haklı taleplerimizden kriz gerekçesiyle vazgeçmemiz isteniliyor” dedi. Haklı taleplerinin bu sefer seçim malzemesi haline getirilmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Erden, iş kollarında yoksulluk sınırı nedeniyle insanca yaşamayı sağlayacak temel ücretin en az 6 bin 500 lira olması gerektiğini belirtti. Yıpranma paylarının tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin dahil edilerek yeniden düzenlemesi gerektiğini de dile getiren Erden, yasal düzenlemenin yeniden yapılmasını istedi.

BİR AY SONRA İMZALAR MECLİSE GÖNDERİLECEK

Ek gösterge talepleri önde olmak üzere 2019 yılında da mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Erden, “3600 ek gösterge hakkımız talebiyle tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini kapsayacak bir imza kampanyası ile çalışmalarımıza başlıyoruz. 09 Ocak 2019 tarihinde tüm şube temsilciliklerin yapacağı basın açıklamaları ile imza kampanyası başlayacaktır” dedi. Bir ay sürecek olan kampanya ile toplanan imzaların 13 Şubat 2019 tarihinde illerde yapılacak açıklamalarla sendika genel merkezine gönderileceğini de ifade eden Erden, daha sonra belirlenen bir tarihte imzaların meclis başkanlığına teslim edileceğini söyledi.(Ankara/EVRENSEL)