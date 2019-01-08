Dolar, 5.50 TL'yi geçti (8 Ocak 2019)

Haftaya 5.33'ten başlayan dolar/TL kuru yükselişini sürdürdü ve bugün 5.50 seviyesinin üzerine çıktı. Aynı saatte avro/TL de 6.29'u gördü.

Dünya gazetesi, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın son açıklamalarının ve dolar/TL'de mevcut seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesinin etkili olduğu yorumunda bulundu.

Bolton, pazar günü yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'den çekilmesi için Türkiye ile Kürtlerin korunması konusunda anlaşmaya varmaları gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bugünkü grup toplantısında Bolton'a tepki göstermişti. (EKONOMİ SERVİSİ)