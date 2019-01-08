Eyüpsultan Devlet Hastanesi bahçesindeki istinat duvarı çöktü

Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı yıkıldı.

Anadolu Ajansında yer alan bilgiye göre, Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken çökmenin etkisiyle 2 aracın zarar gördüğü belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. (HABER MERKEZİ)