08 Ocak 2019 12:57
Eyüpsultan Devlet Hastanesi bahçesindeki istinat duvarı çöktü
Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arka bahçesinde bulunan istinat duvarı yıkıldı, hastane bahçesinde bulunan araçlar zarar gördü.
Eyüpsultan Devlet Hastanesinin bahçesindeki istinat duvarı çöktü (Fotoğraf: Evrensel)
Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı yıkıldı.
Anadolu Ajansında yer alan bilgiye göre, Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken çökmenin etkisiyle 2 aracın zarar gördüğü belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. (HABER MERKEZİ)