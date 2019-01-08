Keçiören’de krize karşı ortak hareket edecekler

Aralarında sendikaların, siyasi partilerin ve derneklerin bulunduğu Keçiören Emek ve Demokrasi Güçleri, krize karşı mücadelede ortak hareket etme kararı aldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Eğitim Sen, Emekli-Sen, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSKAD), EMEP, CHP, HDP, ÖDP, Halkevleri, Haziran ve Ovacık Derneği krize karşı mücadele için birlikte hareket etme kararı aldı.

“Krize karşı emeğin haklarını savunmak için; omuz omaza birlikte mücadeleye” başlıklı ortak bildiriler dağıtan emek ve demorkasi güçleri, halk pazarında ortak bildiri dağıtma, panel ve basın açıklamaları düzenleme gibi bir dizi karar aldı.

"Krizin bedelini emeği ile bu ülkenin değerlerini yaratan yüzde 99 değil, krizi yaratan yüzde 1'in ödemesi için mücadele edilmesi" gerektiğini belirten emek ve demokrasi güçleri, herkesi krizin faturasını ödememek için mücadeleye çağırdı. (Ankara/EVRENSEL)