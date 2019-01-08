İguanalar, Darwin'in çalıştığı adalara 2 asır sonra geri döndü

İguanalar, Charles Darwin’in araştırmalarını yürüttüğü Galapagos Adaları’ndan (Colon Takımadaları) biri olan Santiago’ya 2 asır sonra geri döndü. Santiago Adası'ndaki son iguanalara Evrim Teorisinin Kurucusu Charles Darwin’in bölgede bulunduğu 1835 yılında rastlanmıştı. İguanaların adadaki varlığına yabani domuzlar son vermişti.

Ulusal Galapagos Parkı yetkilileri, Kuzey Seymour Adası’ndaki kara iguanalarının ekolojik restorasyon programı kapsamında Santiago Adası’na transfer edildiğini duyurdu.

Santiago Adası’ndaki iguanaların varlığını son olarak kayıt altına alan 1835 yılında bölgede bulunan Charles Darwin’di.

Park yöneticilerinden yapılan açıklamada 2 asır sonra ilk kez ada ekosisteminde kara iguanalarının yer alacağı belirtildi. Jorge Carrian, iguana nüfusunun yabani domuzların adaya getirilmesi sonrası yok olduğunu söyledi.

Program, Galapagos’a bağlı bir başka ada olan Kuzey Seymour Adası’ndaki iguanaların nüfusunu da korumayı hedefliyor. Buradaki iguanaların sayısı 5 bin ancak bu kadar iguanayı besleyecek gıda bulunmuyor.

Ekvador sahiline bin kilometre uzaklıkta yer alan Galapagos Adaları, eşsiz yaban hayatı ve bitki örtüsüyle UNESCO dünya mirası alanı. Ancak bölge aynı zamanda dünya üzerindeki en hassas ekosistemlerden birine sahip. (DIŞ HABERLER)