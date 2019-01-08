08 Ocak 2019 12:25Son Düzenlenme Tarihi: 08 Ocak 2019 12:58
Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 4’ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilde 4’ü çocuk 8 kişi öldü.
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Fotoğraf: DHA
Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun Ortaca Mahallesi'nde kaza meydana geldi.
Derede bir otomobil bulunduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sabah saatlerinde giden ekipler, Ortaca Köprüsü üzerinden dereye uçan 22 UF 474 plakalı otomobili vinç yardımı ile çıkardı.
Otomobilde 4'ü çocuk 2 kadın ve 2 erkeğin cansız bedenleri bulundu.
Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. (Tekirdağ/DHA)