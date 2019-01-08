Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 4’ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti

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Erdoğan bu kez Deniz Çakır, Rutkay Aziz, Yılmaz Özdil'i hedef gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de Deniz Çakır, Yılmaz Özdil ve Rutkay Aziz'i hedef aldı. Çakır'a "Adı da sanatçıymış. Peh!" dedi.