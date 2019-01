Erdoğan Bolton'a tepki gösterdi, 'Trump ile görüşebilirim' dedi

Erdoğan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığında Suriye'yi görüşmek üzere Türkiye'ye gelen ABD heyeti ile görüşmeyi reddetti. Bolton'ın Ankara'dan ayrıldığı bildirildi. TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır" dedi ancak "Trump ile her an görüşebilirim" ifadelerini de kullandı.

HEYET, İBRAHİM KALIN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki ABD heyeti Suriye’yi görüşmek üzere bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 2 saat 10 dakika sürdü.

ERDOĞAN, BOLTON İLE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ

Bloomberg News'un Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs, Twitter hesabından Erdoğan'ın Bolton ile görüşmeyi reddettiğini duyurdu, bunun Trump'ın Suriye'den çekilme planlarının YPG lehine değişiklik göstermesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

ERDOĞAN: BOLTON'UN MUHATABI KALINDIR, TRUMP İLE GÖRÜŞEBİLİRİM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise grup toplantısındaki açıklamasında John Bolton'a tepki gösterdi ve Suriye'ye operasyon mesajı verdi. Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada da "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır. Bolton'un görüşmesinin ardından harekat her an olabilir" dedi. Erdoğan ayrıca, "Trump ile her an görüşebilirim" dedi.

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili bir soruya da "Bizim biliyorsunuz bir zamanlar Ayşe tatile çıkmıştı. Biz de bir gece ansızın gelebiliriz. Her an olabilir. Bu ziyaretten sonra hemen bir irtibata geçmek gerekebilir" ifadelerini kullandı.

BOLTON: ABD, KÜRTLERİ KORUYACAK ANLAŞMA OLMADAN SURİYE'DEN ÇEKİLMEYECEK

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ankara’yı ziyaret eden heyette yer alan John Bolton ziyaret öncesi “Suriye’de Türklerin Kürtleri katletmemesini sağlamak ABD’nin görevlerinin bir parçası” ve “ABD, Kürtleri koruyacak bir anlaşma yapılmadan Suriye’den çekilmeyecek” demişti.

ERDOĞAN: BOLTON ÇOK BÜYÜK YANLIŞ YAPMIŞTIR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise partisinin (08 Ocak) grup toplantısında bu açıklamalara verdiği yanıtta "Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sayesinde, Suriye hızla bu beladan kurtulma sürecine girdi. Ancak, Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değildir. Çok yakında Suriye topraklarındaki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz. Bu müdahalemize engel olmaya çalışan başka teröristler de olursa elbette onların da hakkından gelmek boynumuzun borcudur. Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır" diye konuştu.

'SARI YELEKLİLER' ÇIKIŞI

Erdoğan'ın gündeminde Fransa'daki Sarı Yelekliler eylemi de vardı. Erdoğan, "Fransa'da sarı yeleklilerin içlerinde PKK var. Acaba bunu incelediler mi araştırdılar mı? Biz buradan biliyoruz. Yarın diğer ülkelerde de aynısı olacak" ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

İbrahim Kalın ve John Bolton görüşmesinin detaylarına ilişkin ilk açıklama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis'den geldi. Marquis, Bolton ve Kalın'ın ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Marquis, "Bolton ile Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan uygun bir hızla çekilme kararı hakkında verimli bir görüşme yaptılar" ifadesini kullandı.

Garret Marquis, tarafların daha fazla diyalog için ele alınacak konuları belirlediğini, ABD ile Türkiye arasındaki güçlü ikili ilişkilere vurgu yaptıklarını kaydetti. Marquis, ABD yönetiminin Suriye'deki iş birliği konusunda askerler arasında bugün devam eden istişareleri beklediklerini belirtti.

Kalın başkanlığındaki Türkiyeli heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik ve diğer ilgililer yer aldı. Bolton başkanlığındaki ABD heyetinde ise Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi James Jeffrey ve diğer yetkililer bulundu. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 2 saat 10 dakika sürdü.

ZİYARET ÖNCESİ PAZARLIK SİNYALLERİ VERİLMİŞTİ

ABD heyetinin ziyareti öncesi ABD cephesinden çeşitli açıklamalar yapılmış ve Ankara’daki görüşmede yapılacak ‘pazarlığa’ ilişkin ipuçları verilmişti.

Suriye’den kısa sürede çekilme kararı açıklandıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump, çekilme konusunda bir tarih vermediğini söylemişti. ABD’den yapılan açıklamalarda çekilme sürecinin Türkiye ile koordineli olarak yürütüleceği ifade edilmişti.

Buradaki anlaşmazlık konusunu ABD’nin yerine geçecek güçlerin görev tanımı oluşturuyor. ABD, yerine geçecek güçlerin görev tanımı olarak IŞİD ile mücadeleyi koyarken Türkiye esas olarak YPG öncülüğündeki SDG’yi hedef almayı planlıyor.

Ziyaret öncesi pazarlığa ilişkin değerlendirmelerini köşesinde paylaşan Evrensel yazarı Yusuf Karataş, “Kürtlerin hedef olmadığı bir plana Erdoğan iktidarının ikna edilmesi elbette kolay değil. Ancak ABD, Türkiye’nin Kürtlere karşı olası bir operasyonunun Rusya tarafından da ‘olur’ almasının giderek zora girdiği koşullarda ne olursa olsun sahada kalmak isteyen/isteyecek Erdoğan iktidarını bu plana ikna edebileceğini hesaplıyor. Bu plana göre Türkiye ve desteklediği grupların Tel Abyad gibi Arap ağırlıklı yerleşim yerlerine konuşlanması amaçlanıyor. Böylece ABD’nin güçlerini çekme sürecinde doğacak boşluğu Türkiye dolduracak ve daha önemlisi Suriye pazarlığında ABD, Türkiye kartını büyük oranda eline almış olacak” dedi.

Yazısında SDG ve Suriye hükümeti arasında sürdürülen görüşmelere de değinen Karataş, bu görüşmelerin hesapları bozabilecek nitelikte olabileceğini de vurguladı. (HABER MERKEZİ)