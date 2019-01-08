İSİG açıkladı: Bir yılda 13 bin kişi zehirlendi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Beslenme Çalışma Grubu gıda zehirlenmelerinin en çok işçileri ve yoksulları vurduğunu bildirdi.

GIDADAN KAYNAKLI ÖLÜMLERİN YÜZDE 75'İ MANTARDAN

Rapora göre 2018 yılında en az 104 olay meydana geldi ve bu olaylarda en az 13 bin 190 kişi gıda zehirlenmesinden etkilendi, 18 kişi ise hayatını kaybetti. Gıdadan kaynaklı ölümlerin yüzde 75’inin mantardan kaynaklı olduğu aktarıldı. Gıda zehirlenmesinden etkilenen işçi arkadaşlarımızın sayısı 8 bin 94 olurken, 8 bin 303 kişi işyerinde zehirlendi. Üniversite, ilköğretim okulu, meslek yüksekokulu demeden kamuya ait veya özel pek çok okulda gıda zehirlenmesi meydana geldi, toplamda 1774 öğrenci zehirlendi. Kışlada 75 asker, göçmen gözaltı merkezinde 116 göçmen ve genelde 3 bin 131 kişi zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi gördü. Zehirlenme vakalarının yüzde 63’ü işyerinde gerçekleşirken vakaların yüzde 22’si kamu kurumlarında meydana geldi. Zehirlenme vakalarının yüzde 89’u firmalar tarafından temin edilen gıdalardan, yüzde 11’i ise dışarıdan temin edilen gıdalardan kaynaklandı.

STAR RAFİNERİDE ÇALIŞAN YAKLAŞIK 3 BİN 300 İŞÇİ ZEHİRLENDİ

Piyasa ekonomisinin insafına terk edilmiş, düşük ücretler nedeniyle sağlıklı ve temiz yiyeceklere ulaşamayan işçiler ve halkın, sağlığını daha fazla kaybettiği ifade edilen raporda, işyerleri, okullar, kışlalar, sığınmaevleri gibi yaşam ve çalışma alanlarında gıda denetim ağları kurulmadığı ve kontroller yapılmadığı için hemen her gün gıda zehirlenmesi yaşandığı vurgulandı. İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Star Rafineride çalışan yaklaşık 3 bin 300 işçinin zehirlendiği hatırlatılan raporda, kışlalarda, okullarda yaşanan zehirlenme olayları aktarıldı.

Raporda şu taleplere yer verildi: “Gıda zehirlenmeleri işçi sağlığı/halk sağlığı kapsamında ele alınmadıkça, etkin denetim mekanizmaları kurulmadıkça, sorumlu firmalara yüksek miktarda cezalar kesilmedikçe ve en önemlisi halk olarak temiz, sağlıklı, adil gıda hakkı üzerinden kentlerde ve kırlarda örgütlülük sağlanmadıkça, ne yazık ki gıda zehirlenmeleri artarak devam edecek. İçilebilir su, ekilebilir araziler, sağlıklı çalışma koşulları vb. konular birbiriyle ilişkili olan ve bir bütün olarak bakmamız gereken meseleler. Ancak bu bağları kurduğumuzda, sağlıklı ve iyi olma halinden bahsedebilir, işyerlerinde, yaşam alanlarında sağlıklı beslenmeye örgütlenerek ulaşabiliriz.” (İstanbul/EVRENSEL)