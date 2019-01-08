Kötü çalışma koşullarıyla tanınan Amazon en değerli şirket oldu

Çalışanlarını maruz bıraktığı korkunç çalışma koşullarıyla tanınan ABD merkezli internetten alışveriş ve teknoloji şirketi Amazon, Microsoft’u geride bırakarak dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu.

Şirketin değerinin bu yıl içinde yüzde 20 artarak bir trilyon dolara çıkabileceği belirtiliyor.

Yılbaşı öncesinde satışları artan Amazon’un piyasa değeri 793 milyar dolar.

28 Kasım’dan bu yana dünyanın en değerli şirketi olan Microsoft’un piyasa değeri de 785 milyar dolar seviyesinde.

APPLE DÖRDÜNCÜLÜĞE DÜŞTÜ

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in piyasa değeri dünkü borsa işlemlerinin ardından 740 milyar dolara çıkarken, bir araya 1 trilyon doları aşan Apple’ın değeri 694 milyar dolara düştü.

Apple’ın Ekim’de zirve yapan hisseleri, iPhone satışlarının beklenenin altında kalması nedeniyle o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 36 değer kaybetti.

Apple geçen hafta 16 yıl aradan sonra satış tahminlerini ilk kez revize etmek zorunda kalmış, yılın son çeyreği için 89 milyar dolar olan ciro beklentisini 84 milyar dolara çekmişti.

Apple, 'Çin ekonomisi' vurgusu yaparak ciro beklentisini düşürdü

AMAZON’DA ÇALIŞMAK

Özellikle geçici işçilerin, Amazon depolarındaki çalışma koşullarına dair paylaştığı videolar Youtube’da bir hayli popüler ve yaygın.

Heike Geissler’in 2018’de İngilizceye çevrilen “Mevsimlik iş arkadaşı” kitabı da bu koşullara dair literatüre çarpıcı bir katkı sunuyor. Geissler bu kitabında Amazon’daki çalışma koşullarının “İnsan olmaya yer bırakmadığını” söylüyordu. Geissler kitabında örgütlenmeyi zorlaştıran usta yabancılaştırma koşullarına da dikkat çekiyordu.

Ancak Amazon işçileri geçtiğimiz yıl Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere’deki depolarda “Artık yeter” diyerek “Black Friday” mesaisinde iş bırakma ve protesto eylemleri düzenlemişti. (DIŞ HABERLER)