    • Pervin Buldan: Derdimiz faşizmin kaybetmesi, demokrasinin kazanması

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

    08 Ocak 2019 13:00
    Son Düzenlenme Tarihi: 08 Ocak 2019 13:38
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    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Konuşmasına, Ankara'da HDP yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki göstererek başlayan Pervin Buldan, 2018 yılının mücadeleyle geçti*ğini belirterek, 2019'un da bir mücadele yılı olacağını söyledi.

    İçinden geçilen karanlık döneme rağmen, kimsenin karamsar olmaması gerektiğini söyleyen Buldan, "Türkiye'de 7'den 70'e herkes adalet diye haykırıyor. Her karanlığın sonu aydınlıktır. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

    Buldan'ın konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:
    "Leyla Güven açlık grevinin 62. gününde. Paris Katliamı'nın amacı tecrit politikasını başlatmaktı. O gün katliam emrini verenler bugün tecriti sürdürenlerdir. Leyla Güven ise tecrit karanlığının sonlandırılması için 62 gündür direniyor. Leyla Güven barışın adıdır. Açlık grevinin başında bu yana Leyla Güven 14 kilo kaybetti. Açlık grevi kritik eşiği aştı. Peki Leyla Güven'in sesi duyuluyor mu? Bu sesi duymak ve duyurmak çok önemli. Bu sese ses vermek vicdani ve ahlaki bir duruştur.

    YEREL SEÇİMLER

    31 Mart seçimleri demokrasiyle diktatörlük arasında bir referandumdur. AKP'nin 16 yıllık iktidarının ülkeyi getirdiği nokta çöküştür. Korkutarak ülkeyi yönetmeye çalışan bu iktidara dur demek için 31 Mart tarihi bir fırsattır. Barıştan, demokrasiden yana tüm kesimlerin bu karanlık tablo karşısında ortak bir demokratik tutum alması gerekiyor. Yan yana gelmez, işbirliği yapmazsak bu ülkenin geleceğini faşizmin karanlığına hep birlikte teslim etmiş oluruz.

    'SALDIRILAR BİZE GERİ ADIM ATTIRAMAYACAK'

    Baskıcı rejimi geriletecek güç HDP'dir. O nedenledir ki tüm güçleriyle HDP'ye saldırıyorlar. Partimize tehdit mesajları gönderiyorlar. AKP Genel Başkanı her gün partimizi hedef gösteriyor. Bu saldırılar bize geri adım attırmayacak. Tam tersine mücadele azmimizi arttıracaktır. Bu koca çınarı hiç bir fırtına yerinden sökemeyecek, bu da böyle biline.

    'KÜRT PARTİLERİYLE YAPTIĞIMIZ İTTİFAK ÖNEMLİDİR'

    Kurduğumuz ittifaklar hayatidir. Gerek bölgede gerek batı da ilkelerimizi koruyarak adımlar atıyoruz. Bizim partimiz MHP-AKP ittifakını bitirecek kilit partidir. Bunun farkında olanlarla yürümeye devam edeceğiz. Bölgede Kürt partileriyle ittifak deklerasyonumuzu açıkladık. Bu ittifak değerli bir aşamadır. Kürtlerin iradesini yok sayan gaspçı kayyım rejimi şimdiden kaybetmiştir.

    'AKP FAŞİZMİNİ BİRLİKTE MÜCADELEYLE AŞACAĞIZ'

    Şimdi seçmen kayıtlarıyla oynararak kazanacaklarını sanıyorlar. Oy çaldıklarını biliyorduk şimdi de seçmen hırsızlığı yapıyorlar. Bu oyunlarınız, bu hileleriniz tutmayacak. Ne yaparsanız yapın kaybedeceksiniz. Yok saydınız halk sizi de yok sayacak.

    Türkiye'nin batısında da en geniş ittifak için çalışmalarımız devam ediyor. Merkeziyetçi tek adam rejimine karşı yerellerde demokrasi dinamikleriyle ortak hareket etme tutumu içindeyiz. Derdimiz faşizmin kaybetmesi, demokrasinin kazanmasıdır. AKP faşizminin birlikte mücadeleyle aşılacağına inanıyoruz.

    Gaspçı kayyım, giderayak Sur'u satmaya çalışıyor. Bunların anlayışları budur. Tarihi, doğayı, ormanı rant olarak görüyorlar. Gözleri paradan başka bir şey görmüyor. Ülkenin tüm kaynaklarını peşkeş çektiler. Bankalardan çekilip ödenmeyen kredileri de şimdi halka ödetecekler.

    'TÜM ÇALDIKLARINIZIN HESABINI SORACAĞIZ'

    Asgari ücrete yapılan zam ile hayat pahalılığının geldiği nokta arasında büyük bir makas oluştu. Saray'dakine sesleniyor; Al bakalım bu asgari ücretle 1 gün geçinebilecek misin? Tüm çaldıklarının hesabını halkımızla birlikte onlardan soracağız.

    CEREN DAMAR ŞENEL CİNAYETİ

    Ceren Damar'ın ailesine başsağlığı diliyorum. Üniversiteler özgür düşünce ve bilim üretilen mekanlar olmaktan çıkarılıp, çorak mekanlara dönüştürüldü. KHK'lerle istisnanın kural haline getirilmiş, akademisyenler çok yönlü şiddetin hedefi haline getirilmiştir. Bu cinayetin sorumlusu üniversiteleri rantın ve siyasetin alanlarına çevirenler. Pankartların giremediği üniversitelere, sopa, silah sokan yandaş öğrenciye göz yumanlardır. Her bir kadın cinayetinin arkasında mutlaka erkek devlet vardır. Kadın erkek eşitliğine inanmayan zihniyet vardır. Tüm kadınlar örgütlenelim, erkek şiddetine, devlet şiddetine, ayrımcılığa karşı sesimizi hep birlikte yükseltelim. Kadınları ancak ve ancak kadınların ortak mücadelesi kurtarır.

    SURİYE'YE OPERASYON

    Ankara'nın göbeğinde bir kadın akademisyenin can güvenliğini sağlayamayan bu hükümet, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için Suriye'ye girecekmiş. Cihatçı çetelere verdiğiniz destek ülkenin güvenliğini tehlikeye atıyor. Savaşa karşıyız, hiç bir yerde de savaşa onay vermeyeceğiz. AKP iktidarının Kuzey Suriye'ye müdahale planlarının nedeni Suriye'de savaşı ve krizi tırmandırmaktır. Türkiye Suriye'de çözüm istemiyor. İstikrara kavuşmu, demokratik bir Suriye istemiyorlar. Savaş sürsün ki buradan oy devşirmeye devam edilsin istiyorlar. İktidar sözcüleri şimdi çıkmış, IŞDİ'le mücadeleden söz ediyorlar. Kim inanır ki buna? IŞİD'le petrol ticaretini tüm dünya biliyor ki birlikte yapıyorsunuz. Demokratik Suriye Güçleri'dir IŞİD'i bitiren. Bunu da tüm dünya biliyor." (HABER MERKEZİ)

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