08 Ocak 2019 10:54
Son Düzenlenme Tarihi: 08 Ocak 2019 11:00

Ankara’da aralarında sendikacıların da olduğu 32 kişiye gözaltı kararı

Ankara’da, aralarında HDP ilçe eş başkanları ve sendikacıların da bulunduğu 32 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Ankara’da aralarında sendikacıların da olduğu 32 kişiye gözaltı kararı

Fotoğraf: Pixabay

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    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 32 kişi hakkında, ‘örgüt propagandası’ gerekçesiyle arama ve gözaltı kararı verdi.

    Arama ve gözaltı kararı çıkartılanlar sabah saatlerinde evlere yapılan baskınla gözaltına alındı.

    Mezapotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltına alınan bazı isimler şöyle;

    HDP Ankara il yöneticisi Dilbaz Temel, HDP Yenimahalle İlçe Eş Başkanı Nurettin Kemertaş, KHK ile kapatılan Rojava Derneği Eş Başkanı Banu Erdoğan, Tüm Bel-Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Devrim Kahraman, Tüm Bel-Sen eski Kadın Sekreteri Güler Elveren, Eğitim Sen üyesi Hatice Beydilli, Erkan Polat. (HABER MERKEZİ)

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