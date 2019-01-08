08 Ocak 2019 10:33
Öğrenci servisi buzlanan yolda devrildi: 11 öğrenci ve şoför yaralandı
Muğla Menteşe’de yoldaki buzlanma nedeniyle kaza meydana geldi. 11 öğrenci ve şoför yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 11 öğrenci ile şoför yaralandı.
Kaza, kırsal Yerkesik Mahallesi'nde meydana geldi.
İlçe merkezindeki okullara lise öğrencilerini taşıyan Mehmet Savran yönetimindeki 48 S 0232 plakalı servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi.
Kazada, minibüs şoförü Savran ile 11 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (Muğla/DHA)