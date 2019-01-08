İşsizlik sigortası işveren payı yüzde 1'e düşürüldü

İşverenlerin çalışanlar adına ödediği işsizlik sigortası payı yüzde 2’den yüzde 1’e düşürüldü.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak itibari ile devreye giren yeni düzenlemeye ilişkin konuştu. Bakan Selçuk, “Düzenlemeye göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan işyerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak” dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu kapsamda çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi aracılığıyla belirleneceğini bildirdi.

İş yerlerinin teşvik uygulamasından yararlanması için 1 Ocak 2019'dan itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu gereğince, İSG profesyoneli görevlendirmesi gerektiğini söyleyen Selçuk, şunları kaydetti: "Teşvikten yararlanan iş yerinin, belirtilen yararlanma şartlarından herhangi birini kaybetmesi durumunda teşvikten yararlanabilmesi için 3 yıl süreyle tebliğde belirtilen şartları sağlaması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla devreye giren teşvik sistemi ile birlikte işverenlere çalışan başına asgari 25,58 lira, azami 191,88 lira teşvik desteğini sağlamayı hedefliyoruz." (AA)