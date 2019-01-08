Fas'ta ‘sarı yelekli’ vergi protestosu
Fas’ın Meknes kentinde ‘sarı yelek’ giyen çok sayıda tüccar yılbaşında yürürlüğe konulan vergi artışlarına tepki gösterdi.
Fotoğraf: Magharebia/Wikimedia Commons (Arşiv)
Fas'ın kuzeyindeki Meknes kentinde, ‘sarı yelek’ giyen yüzlerce tüccar, vergi oranlarında artışa gidilmesini protesto etti. Meknes'teki Eski Şehir bölgesinden kent merkezine yürüyen tüccarlar, ekonomik durumun kötüye gittiğini ifade etti.
Sarı yelekliler 2019'un ilk günlerinde artan vergilerin düşürülmesi ve seyyar satıcılara sınır getirilmesine ilişkin sloganlar attı.
Eski Şehir'deki bazı tüccarlar ise kepenk kapatarak eyleme destek verdi.
HÜKÜMETTEN DİYALOG ÇAĞRISI
Öte yandan Fas hükümeti ise geçen perşembe günü tüccarlara uygulanan vergi meselesinde diyalog kapılarının açık olduğunu ifade etti. Hükümetin, tüccarlara önem verdiğini söyleyen Hükümet sözcüsü Mustafa el-Halefi, bu bağlamda tüccarların, sağlık sigortası hizmetlerinden yararlananlar listesine dahil edildiğini aktardı. (Rabat/AA)