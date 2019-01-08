08 Ocak 2019 06:20
Son Düzenlenme Tarihi: 08 Ocak 2019 08:39

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (8 Ocak 2019)

İDO ve BUDO seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. İşte, iptal edilen seferler...

GÜNCELLENDİ
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (8 Ocak 2019)

Fotoğraf: Bursa Büyükşehir Belediyesi/AA

    • Paylaş

    Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

    Aynı gerekçeyle, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi de programdan kaldırıldı.

    İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. (AA)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İZBAN grevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yasaklandı
    SONRAKİ HABER

    Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemlerini engellemek için yasa hazırlığı
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Politikanın İZBAN işçisiyle imtihanı

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    23 yıl sonra, Metin’i daha çok özlüyoruz

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Ankara’daki yanlış hesap Şam’dan dönebilir

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Amerikan çekilmesi masası...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Geçmişe göz atmak

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Fiyatlar yasayla düşer mi?

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    İyi günde mafya, kötü günde devlet
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Katledilişinin 23. yılında Metin Göktepe'yi anıyoruz
    Katledilişinin 23. yılında Metin Göktepe'yi anıyoruz

    Polislerce gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrensel Muhabiri Gazeteci Metin Göktepe, katledilişinin 23. yılında yine mezarı başında anılıyor.

    GÜNCELLENDİ
    İZBAN grevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yasaklandı
    İZBAN grevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yasaklandı

    İZBAN'a bağlı işyerlerinde 10 Aralık'ta başlayan grev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 60 gün ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    8 Ocak Salı günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler
    8 Ocak Salı günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler

    Kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede okullar salı günü tatil edildi.

    İşsizlik sigortası payı yüzde 1'e düşürüldü
    İşsizlik sigortası payı yüzde 1'e düşürüldü

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İşsizlik sigortası payının 3 yıl süreyle yüzde 1'e düşürüldüğünü açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi davası başladı
    Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi davası başladı

    Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle ilgili aralarında Fethullah Gülen’in de olduğu 9’u tutuklu 28 sanık hakkında açılan dava başladı.

    Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına yeni atama yapıldı
    Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına yeni atama yapıldı

    Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Ahmet Minder ve Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atanırken Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına da iki yeni isim atandı.

    GÜNCELLENDİ
    İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (8 Ocak 2019)
    İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (8 Ocak 2019)

    İDO ve BUDO seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. İşte, iptal edilen seferler...

    Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemlerini engellemek için yasa hazırlığı
    Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemlerini engellemek için yasa hazırlığı

    Fransa Başbakanı Edouard Philippe izinsiz eylem yapanların ve eylemlerde şiddete başvuranların cezalandırılması için yasa hazırladıklarını açıkladı.

    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları
    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları

    Yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Dünya genelinde yüz binlerce kişi, yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan meydanları doldurdu.

    Diğer hikayeler...
    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Denizli'de 'Shrek'in kardan heykeli yapıldı
    Denizli'de 'Shrek'in kardan heykeli yapıldı
    Kadirli'de Zeugma ile eş değer eserler gün yüzüne çıkıyor
    Kadirli'de Zeugma ile eş değer eserler gün yüzüne çıkıyor
    Japon milyarder, "en çok retweet edilen" olabilmek için servet harcadı
    Japon milyarder, "en çok retweet edilen" olabilmek için servet harcadı
    GÜNCELLENDİ
    AKP döneminde yasaklanan grevler
    AKP döneminde yasaklanan grevler

    AKP iktidara geldiği 2002’den bu yana 16 grevi yasakladı. Yasaklanan 16 grevin 7’si OHAL döneminde.

    Atık kağıt işçileriyle bir yılbaşı gecesi
    Atık kağıt işçileriyle bir yılbaşı gecesi

    Kadıköy bölgesinde bulunan atık kağıt depolarından birini yılın ilk günü ziyaret ediyoruz.

    İşçiler ‘Nasıl değişecek’ sorusunu daha sık soruyor
    İşçiler ‘Nasıl değişecek’ sorusunu daha sık soruyor

    İşçilerin gözlemleri, ekonomik krizin etkilerinin giderek derinleştiği, işçiyi de daha fazla sorgulamanın, tartışmanın içine çektiğini anlatıyor.

    Özelleştirmeyle kaçak ocakların sayısı arttı
    Özelleştirmeyle kaçak ocakların sayısı arttı

    Sayıştay denetim raporunda, TTK rödovans (özel şirketlere kiralanan) sahalarında kaçak maden ocaklarının arttığına dikkat çekti.

    Umutsuzluk ve umut
    Umutsuzluk ve umut

    Gazeteci Gökçer Tahincioğlu, katledilişinin 23. yılında Göktepe'yi yazdı: Umutsuzluğa kapılıp da vazgeçecek kim varsa anımsamalı Metin Göktepe'yi.

    GÜNCELLENDİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times gazetesine makale yazdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times gazetesine makale yazdı

    Erdoğan'ın ABD'de yayımlanan New York Times için yazdığı makalenin gündeminde Suriye var.

    GÜNCELLENDİ
    Eren Erdem hakkında önce tahliye, sonra yakalama kararı verildi
    Eren Erdem hakkında önce tahliye, sonra yakalama kararı verildi

    Karşı gazetesi davasında Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verilmesinin ardından yapılan itirazla hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Trump'tan Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklama
    Trump'tan Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklama

    ABD Başkanı Donald Trump: IŞİD ile savaşmaya devam ederken uygun bir hızla çekilmeye, ihtiyatlı şekilde gerekeni yapmaya devam edeceğiz

    6 gazeteci hakim karşısına çıkıyor
    6 gazeteci hakim karşısına çıkıyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ait e-postaları haberleştirdikleri gerekçesiyle yargılanan 6 gazeteci yarın hakim karşısına çıkacak.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan’da Beşir’i ‘devirme konvoyu’ sarayın kapısına dayandı
    Sudan’da Beşir’i ‘devirme konvoyu’ sarayın kapısına dayandı

    Sudan'da Ömer Beşir'i devirme çağrısı üzerine cumhurbaşkanlığı sarayına yürüyüş yapıldı. Eyleme polis saldırdı.

    'Enflasyon zammı kaşıkla, gelir vergisi kepçeyle!'
    'Enflasyon zammı kaşıkla, gelir vergisi kepçeyle!'

    Enflasyon rakamlarına dikkat çeken CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, 'Asgari ücretten vergi alınmasın' dedi.

    İran'dan Trump’ın iddialarına yalanlama
    İran'dan Trump’ın iddialarına yalanlama

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Trump’ın İran’a yönelik 'Bizimle masaya oturmak istiyorlar' açıklamasına tepki gösterdi.

    ‘ABD-İsrail antlaşması ertelendi'
    ‘ABD-İsrail antlaşması ertelendi'

    ABD’nin İsrail Büyükelçisi, Trump tarafından ilan edilmesi beklenen ve ‘Yüzyılın Anlaşması’ denen 'barış' antlaşmasının ertelendiğini açıkladı.

    ‘Enflasyonla mücadele’ dediler, mermi fiyatında indirim yaptılar
    ‘Enflasyonla mücadele’ dediler, mermi fiyatında indirim yaptılar

    Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, ‘enflasyonla mücadele’ kapsamında tabanca fişeklerinin fiyatında indirim yaptığını duyurdu.

    ABD'nin Kerkük'teki askeri üssünü genişleteceği iddia edildi
    ABD'nin Kerkük'teki askeri üssünü genişleteceği iddia edildi

    ABD'nin Suriye'den çekilecek askerlerine hazırlık için Irak'ın Kerkük kentinde bulunan K1 Askeri Üssü'nü genişleteceği iddia edildi.

    2 bin yıllık İznik surlarına sprey boyayla yazı yazdılar
    2 bin yıllık İznik surlarına sprey boyayla yazı yazdılar

    Bursa İznik’te Roma döneminden kalan 2000 yıllık surlara sprey boya ile yazı yazıldı.