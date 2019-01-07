Konya Selçuk Üniversitesinde intihar girişimi

Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesine elinde pompalı tüfekle gelen Yunus D. isimli 25 yaşındaki şahıs, boş sınıfa girip intihar girişiminde bulundu. Polise "Kız arkadaşımla şu sıralar aram iyi değil. Onu getirin bana, yüz yüze görüşmek istiyorum" diyen Yunus D'nin elindeki tüfek polis tarafından alındı.

DHA'da yer alan bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü İletişim Fakültesinde meydana geldi. Lise mezunu olan ve üniversiteyle bağı olmayan Yunus D, elinde pompalı tüfekle kampüse gelip önce yakınlardaki alışveriş merkezine ardından da İletişim Fakültesine girdi. Boş bir sınıfa geçen Yunus D, tüfeği çenesine dayayıp sevgilisini görmek istediğini söyledi. Öğrenciler ve güvenlik görevlilerini ihbarı üzerine polis ekipleri üniversiteye geldi.

İsmini açıklamadığı sevgilisinin Selçuk Üniversitesinde öğrenci olduğunu söyleyen Yunus D'nin, polise "Kız arkadaşımla şu sıralar aram iyi değil. Onu getirin bana, yüz yüze görüşmek istiyorum" dediği öğrenildi. Polis, yaklaşık 1 saat Yunus D.'yi ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan Yunus D., bir anlık dalgınlık sonucu polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan Yunus D, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Tüfeğin içerisinde 5 dolu fişeğin olduğu belirlendi. Yunus D. polise daha önce de Ankara'da intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. (HABER MERKEZİ)