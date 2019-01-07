Trump'tan Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan New York Times gazetesinde yayımlanan ve Suriye'den çekilme planınında çelişkiler olduğu belirtilen bir makaleye tepki göstererek Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Başarısız New York Times, Suriye ile ilgili niyetlerim hakkında bilerek yanlış bir makale yazdı. (Çekilme süreci) daha önce açıkladığımdan farklı değil. IŞİD'le savaşmaya devam ederken uygun bir hızla çekilmeye, ihtiyatlı şekilde gerekeni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

New York Times, makalesinde, ABD'nin Suriye'den çekilmenin aylar alabileceğini, Suriye'den çekilme kararının, Trump ve kendi yöneticileri arasında ciddi bir kargaşaya yol açtığı, ABD Savunma Bakanlığının ise karardan son derece rahatsız olduğu kaydedilmişti. (DIŞ HABERLER)