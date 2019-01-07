Sabahattin Kudret Aksal adına, ailesi tarafından düzenlenen “Sabahattin Kudret Aksal Yazın Ödülü” bu yıl şiir dalında verilecek. Yarışmaya, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında bir yayınevi tarafından yayımlanmış şiir kitapları başvurabilecek. Dosya ya da yazarınca özel olarak bastırılmış kitaplar değerlendirmeye alınmayacak.

Eray Canberk, Egemen Berköz, Abdülkadir Budak, Adil İzci, Turgay Kantürk, Gonca Özmen ve Selçuk Bütün’den oluşan seçici kurul, ödülü en çok iki yapıt arasında paylaştırabilecek. Ayrıca, seçici kurul, yalnızca bir yapıta gerekçesini belirterek “Seçici Kurul Özel Ödülü” verebilecek. Bu ödül için başvurmuş olma koşulu aranmayacak.

Yazar ödüle kendisi başvurabileceği gibi, bilgisi ve izni olması kaydıyla, kitabını yayımlayan yayınevi tarafından da aday gösterilebilir. Ödüle başvurusu yapılacak kitapların, 31 Ocak’a kadar 8 kopya olarak, ödüle katılmak istendiğine ilişkin imzalı bir belge ve iletişim bilgileri ile birlikte “Bağdat Caddesi Ateş Apartmanı No:102-12 Fenerbahçe 34726 İstanbul” adresine gönderilmesi gerekiyor. Ödüller, Aksal’ın doğum yıl dönümü olan 25 Nisan tarihinde sahiplerine takdim edilecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)