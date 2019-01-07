Ankara'da işaret diliyle tiyatro gösterisi sahnelendi

Ankara'da işitme engelliler, Ankara Lokman Hekim Akay Hastanesi doktorlarının sahnelediği “Handan’ın Kısmeti” adlı oyunu işaret dili aracılığıyla izledi. Osmanlı döneminde geçen bir olayın anlatıldığı oyunun Devlet Tiyatroları 75. Yıl Sahnesindeki gösterimine engelli yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Oyunun yönetmenliğini üstlenen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Tarhun Yosunkaya, yaptığı açıklamada, pek çok işitme engellinin, anlayamadığı için tiyatroya gidemediğini belirtti. Yosunkaya, oyuncuları hastane personelinden oluşan “Lokman Hekim Akay Hastanesi Tiyatro Grubu” olarak işitme engellilerin, tiyatronun görsel ve duyusal büyüsüne kapılabilmelerini sağlamak amacıyla oyunu işaret diliyle aktarmaya karar verdiklerini ifade etti.

İşaret dili öğreticilerine sahnede yer verdiklerini belirten Yosunkaya, oturma düzeninin de işitme engelli izleyicilere göre ayarlandığını söyledi. Yosunkaya, işitme engellilerin oyuna yoğun ilgi gösterdiğine işaret ederek, oyunu işaret dili öğreticileri eşliğinde sahnelemeye devam edeceklerini bildirdi. (Ankara/AA)