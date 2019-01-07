6 gazeteci hakim karşısına çıkıyor

Redhack’in ele geçirdiği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ait e-postaları haberleştirdikleri gerekçesiyle gazeteciler Derya Okatan, Tunca Öğreten, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Eray Sargın ve Mahir Kanaat’ın tutuksuz olarak yargılandığı davanın 4. duruşması yarın Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi, 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

6 gazeteci, 25 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınmış ve 24 gün boyunca emniyette tutulmuştu. 24 günlük gözaltı sürecinin ardından Tunca Öğreten, Ömer Çelik ve Mahir Kanaat tutuklanırken, diğer 3 gazeteci adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmıştı. Çelik 9 ay, Öğreten ve Kanaat ise yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilirken, davada iki yıldır hiçbir gelişme yaşanmadı.

İddianamede gazetecilerin tümüne “Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” suçlaması yöneltiliyor. Bunu yanı sıra Tunca Öğreten “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunma”, Mahir Kanaat “Örgüt üyeliği”, diğer 4 gazeteci de “Örgüt propagandası yapmak”la suçlanıyor.

İddianamede tam 4 ayrı örgütün adı geçerken, gazeteciler Albayrak’ın e-postalarının haberleştirilmesiyle ‘Hükümeti ve hükümetin enerji politikalarını yıpratmak’, ‘Albayrak’ı IŞİD’le bağlantılı göstermek için algı oluşturmaya çalışmak’la suçlanıyor. Ancak tek tek gazetecilere dair değerlendirmelerde bu suçlamaya dayanak oluşturacak deliller bulunmuyor. (MEDYA SERVİSİ)