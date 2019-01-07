Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, annesi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin içinde kalan Emel Ünlü, 3 yaşındaki çocuğu Erdal Ünlü'yü de alarak dışarıya çıktı.

Yüzünde yanık oluşan çocukla annesi, 112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erdal Ünlü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün Çorum'da çıkan başka bir yangında da 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. (AA)

Çorum'da yangın: 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı