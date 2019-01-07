İran'da paradan 4 sıfır atılacak

Ekonomik krizin yaşandığı İran’da Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran Riyali’nden 4 sıfırın atılması için hazırladığı tasarıyı hükümete sunduğunu bildirdi.

Himmeti, yaptığı açıklamada, tasarının Bakanlar Kurulunun ardından Mecliste kabul edilmesiyle İran Riyali’nden 4 sıfırın atılacağını, mevcut 10 bin riyalin 1 tümen olacağını ve 1 tümenin de yeni çıkarılacak 100 Riyallik banknotlara denk geleceğini aktardı.

Himmeti, tasarının kabul edilmesiyle yeni banknotların basımına başlanacağını belirtti.

İran’da ulusal para biriminden 4 sıfır atılması tartışmaları 2008’den bu yana devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek bu ülkeye yeniden yaptırım uygulamaya başlamasının ardından İran parası yüzde 60 oranında değer kaybına uğradı. İran’da 1 dolar, 112 bin Riyal’den işlem görüyor. (DIŞ HABERLER)

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