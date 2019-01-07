'Enflasyon zammı kaşıkla, gelir vergisi kepçeyle!'

Açıklanan enflasyon rakamları hakkında konuşan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, “Asgari ücretten vergi alınmasın” dedi.

Enflasyonun yüzde 20.3 düzeyinden çok ileride olduğuna ve yapılan zamların yüzde 40-50 civarında gerçekleştiğine dikkat çeken Keven, “TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 20.3 olarak açıkladı. Oysa Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz yıl ocak ayında 2018 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 7.9 olarak açıklamıştı. Gelinen nokta tam iki buçuk katına ulaştı. Oluşturmuş oldukları bu tabloda vatandaşın hissettiği enflasyona yer yok. Çünkü çarşı pazarda ki zam saraydan bakınca görülmüyor” dedi.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI NE OLACAK?

Emeklilerin maaş zamlarının belli olduğunu ama özel sektör çalışanlarının zam talep etmeye dahi korktuklarına dikkat çeken Keven şunları söyledi; “İşçi emeklileri ocak ayında yüzde 10.2, memur ve memur emeklileri ise yüzde 10.7 oranında enflasyon zammı alacaklar. Özel sektörde çalışanların ise enflasyonun altında zam alacağı tahmin ediliyor. Çünkü çalışma ortamı örgütsüz ve sendikasız. Şuan ülkemizde sendikalı işçi oranı yüzde 12, özel sektörde toplu sözleşme yapabilen işçi oranı ise yüzde 5. Böyle bir ortamda nasıl bir ücret zammı alacakları malum. Eğer verilen zam kabul edilmezse zaten işten çıkarıyorlar. Bu ‘dikensiz’ çalışma ortamında emekçinin maaşı gitgide eriyor.”

ENFLASYON ZAMMI KAŞIKLA, GELİR VERGİSİ KEPÇEYLE!

Keven, Gelir Vergisi'nin kepçeyle alındığına dikkat çekerek; “Hayat pahalılığı dikkate alındığında enflasyonun ne kadar gerçekçi olduğu tartışmaları bir yana çalışanların maaşlarından alınan Gelir Vergisi'nin acilen hakkaniyetli bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Aksi halde kaşıkla verdikleri yüzde 10'luk zammı tekrar vergi olarak yani kepçeyle yüzde 15, yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35 oranında yıl içinde Gelir Vergisi adıyla fazla fazla geri alacaklar” dedi.

'GELİR VERGİSİ’Nİ DÜŞÜREN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİMİZ KABUL EDİLSİN'

CHP grubu olarak sundukları kanun değişikliği teklifinin Meclis'te kabul edilmesi halinde asgari ücret tutarındaki miktarın Gelir Vergisi'nden muaf tutulacağını ifade eden Keven “Asgari ücrete denk gelen tutarın vergi alınacak bir gelir olmadığını savunuyoruz. Adil bir vergi anlayışı için çalışanların maaşlarından kesilen Gelir Vergisi için acilen bir değişiklik yapılmalıdır. Sunmuş olduğumuz kanun değişikliği teklifi kabul edilerek vatandaşlarımızın maaşlarında yaşanan kayıp bu şekilde telafi edilmelidir. Siyasi iktidar, sunduğumuz her teklifi reddeden bir anlayıştan kurtulmalı ve halkın sesine kulak vermelidir” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)