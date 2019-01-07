07 Ocak 2019 18:28
Son Düzenlenme Tarihi: 07 Ocak 2019 18:40

Kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'ın duruşması devam etti

Murat Arslan'ın avukatı, müvekkilinin ‘Ne hükümet ne Cemaat’ dediği için cezalandırıldığını, tutuklu kalmasının bir hak ihlali olduğunu söyledi.

Kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'ın duruşması devam etti

KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan | Fotoğraf: DHA

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    Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan’ın, ‘FETÖ/PDY üyeliği’ iddiasıyla yargılandığı davada, mahkeme heyeti, esas hakkında savunma yapmaları için sanık ve avukatlarına son kez süre verdi.

    Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, KHK ile kapatılan YARSAV’ın Eski Başkanı, tutuklu sanık Murat Arslan katıldı. Duruşmayı hukukçulardan oluşan yabancı heyet de takip etti. Arslan’ın savunmasını üstlenen avukatlardan Şerif Özgür Urfa ve Deniz Doğan, mahkemeye mazeret dilekçesi göndererek duruşmaya katılmadı. Avukat Öykü Didem Aydın, Deniz Doğan’ın sağlık sorunları nedeniyle hastanede bulunduğunu, bu nedenle esas hakkındaki savunmayı tamamlayamadıklarını belirterek süre istedi. Mahkeme heyeti talebi kabul ederek, Murat Arslan ve avukatlarına savunma yapmaları için söz verdi.

    ‘TUTUKLU KALMASI HAK İHLALİDİR’

    Sanık Murat Arslan “Bir diyeceğim yok” derken, Avukatı Mustafa Karadağ, “Murat Arslan FETÖ’ye yönelik operasyonların en yoğun yapıldığı dönemde ailesiyle İngiltere bulunuyordu. Böyle bir dönemde ülkeye gelen birinin kaçma şüphesi olamaz. Murat Arslan’ı zorla gönderseniz yine yurt dışına kaçmaz. Bu salonda siz değerli heyet dahil herkes biliyor ki; Murat Arslan’ın bu örgütle bir bağlantısı yok. YARSAV Başkanı olduğu dönemde ‘Ne hükümet ne cemaat’ dediği için cezalandırılıyor. Arslan’ın tutuklu kalması bir hak ihlalidir” dedi.

    MAHKEMEDEN SON SÜRE

    Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Murat Arslan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, son kez esas hakkında savunma yapmaları için Arslan ve avukatlarına süre verdiğini belirterek, bir sonraki celsede aynı mazeretlerin sunulması halinde, sanık ve avukatlarının susma hakkını kullandıkları yönünde değerlendirme yapılarak kararın açıklanacağını belirtti. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. (Ankara/DHA)

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