İran'dan Trump’ın iddialarına yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “Bizimle masaya oturmak istiyorlar” şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Kasımi, Washington yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran’ı yeni bir müzakereye zorlamaya çalıştığını ancak kendilerinin bunu reddettiğini söyledi.

Kasımi, “Trump, İran halkının ABD tarafından uygulanan baskılara boyun eğmeyeceğini bilmeli. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarla İran ile müzakere etme yönünde isteğini belli etmişti” ifadesini kullandı.

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ise başkent Tahran’daki Uluslararası Batı Asya Güvenlik Konferansı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin müzakere için kendilerine 2 defa mesaj yolladığını ileri sürdü. (DIŞ HABERLER)

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