CHP'li Özgür Özel'den Savunma Bakanı Hulusi Akar'a tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açtığı davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Tele1’de katıldığı programda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kendisine açılan tazminat ve ceza davalarına dair şu ifadeleri kullandı: "Hulusi Akar’a sorulacak sorular vardı. Hulusi Akar’ı kazıyınca altından ne çıkıyor diye baktık. Bir siyasal İslamcı çıktığını gördük de o nedenle konuşuyoruz. Siyasal İslamcılar orduda hakim olduğundan beri beyefendi hızla yükselmiş, önünü temizlemişler. Sen silah arkadaşlarını ziyarete gitmedin ama kimlere gitmiş; Nuri Pakdil’e gitmiş. Atatürk’e ‘Firavun’ diyen bir adama gitmiş. Sen Atatürk’e hakaret eden kişiyi ziyaret ediyorsun komutan olarak. Atatürk’ün ordusunun başındasın sen."

Özel, “Susturmak istiyorlar. Sindirmek istiyorlar. Bir kelime eksik söylersek, bir adım geri atarsak diz çökmüş oluruz. Kendisini her mecrada sorgulamaya, hesap sormaya devam edeceğiz. İktidar partisi ülkeyi korkutarak yönetiyor. Biz bu korku iklimini, bu karanlığı yenmek, yıkmak, buradan bir umut yeşertmek zorundayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önce tazminat, ardından ceza" diyerek Özgür Özel'e yargı tehdidinde bulunmasının ardından, Hulusi Akar da tazminat davası açmış ve suç duyurusunda bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)