Çilekte ‘erkek fide’ krizi

Türkiye’nin örtü altı üretimde lider kenti olan Antalya’da, çilek üreticisi, bu yıl farklı mağduriyet yaşıyor. Çilek üreticilerinin yüzde 90’lık kısmını barındıran Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi’nde, bu sezon ‘erkek’ olarak nitelendirilen çilek fidesi, üretimi büyük oranda etkiledi.

Çiçeklenmeyen, çiçeklense de meyve vermeyen ‘erkek fide’ler hem rekolteyi düşürdü hem de çilek fiyatını 2’ye katladı. Geçen yıl bu aylarda kilogramı serada 5 ile 6 TL arasında alıcı bulan çileğin toptancı halindeki fiyatı 11 TL’ye kadar çıktı.

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‘SAVCILIĞA BAŞVURMALARI LAZIM’

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise konuyla ilgili kendilerine ulaşan şikayet olmadığını söyledi. Mersin, Anamur ve Antalya’da çilek fidesi üretim çiftlikleri bulunduğunu, çiftçilerin de buradan satın aldıkları fidelerde yaşadıkları sorun varsa hemen şikayet edip, dava açma hakları olduğunu kaydeden Alp, “Çiftçilerin bu durumu ispatlayıp savcılığa başvurması lazım. Çiftçiler zarar ettiyse hemen önlemi alınmalıdır. Bazen domateste de oluyor bu durum. Vatandaş çiftlikte kendi yetiştiriyor. Üretirken hata mı yapıyorlar, karıştırıyorlar mı; bilinmiyor. Böyle sorunlarla zaman zaman karşılaşıyoruz” dedi. (Antalya/DHA)